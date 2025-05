Tragjike në Shkodër! Turisti vret bashkëshorten, dëmton dhe veten

Vrasje e dyshuar në Shkodër: Shtetase amerikane gjendet e pajetë në një banesë me qira, bashkëjetuesi nën hetim

Shkodër, 2 maj 2025 – Një ngjarje e rëndë është regjistruar rreth orës 10:15 të paradites në rrugën "At Shtjefën Gjeçovi", në qytetin e Shkodrës. Në një banesë të marrë me qira, dyshohet se është vrarë me mjet prerës një shtetase amerikane, e identifikuar me inicialet S. S.

Në vendngjarje është gjetur bashkëjetuesi i saj, gjithashtu shtetas amerikan, i cili dyshohet si autori i ngjarjes. Ai është transportuar menjëherë në spital për ndihmë mjekësore, pasi dyshohet se ndodhej nën ndikimin e alkoolit dhe kishte dëmtime të lehta në duar, të shkaktuara me mjet prerës.

Grupi hetimor, nën drejtimin e Prokurorisë, ka nisur menjëherë punën për zbardhjen e plotë të rrethanave të krimit dhe për dokumentimin ligjor të ngjarjes. Autoritetet janë duke mbledhur prova dhe dëshmi që mund të ndihmojnë në sqarimin e motivit dhe dinamikës së kësaj ngjarjeje tragjike.