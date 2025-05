Barcelona-Inter, Zanetti flet si ‘kapiten’: Sprovë e madhe, tani të japim gjithçka në ‘San Siro’

Pas barazimit spektakolar 3-3 ndaj Barcelonës, që e mban ende plotësisht të hapur garën për një vend në finalen e Ligës së Kampionëve, ka ardhur edhe mesazhi i zëvendëspresidentit të Interit, Javier Zanetti.

Përmes profilit të tij në Instagram, “Pupi” ka adresuar një mesazh për skuadrën e Simone Inzaghit dhe gjithë tifozët zikaltër. “Përpjekje e madhe, djema. Tani të gjithë në ‘San Siro’ për ndeshjen e kthimit”, – shkruan legjenda argjentinase.

Takimi i kthimit është caktuar për të martën, më 6 maj, në orën 21:00. Në “San Siro” do të jetë një përballje pa asnjë kompromis: kush dëshiron të kalojë më tej, duhet të fitojë. Me rregullin e golit jashtë fushe të hequr, çdo barazim do ta çojë ndeshjen në kohë shtesë dhe, nëse duhet, edhe te penalltitë.