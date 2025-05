Lewandowski ‘djeg etapat’ e rikuperimit, do të jetë gati për ndeshjen e kthimit ndaj Interit

Pas barazimit spektakolar 3-3 në “Montjuïc”, gjysmëfinalja e Champions League mes Barcelonës dhe Interit mbetet krejtësisht e hapur. Të martën e ardhshme në “San Siro”, Barça do të kërkojë finale. Një lajm i mirë për Hansi Flick mund të vijë nga Robert Lewandowski.

Sipas medias polake “Meczyki”, sulmuesi është në fazën përfundimtare të rikuperimit nga dëmtimi dhe është i gatshëm të rrezikojë për të qenë i pranishëm në sfidën vendimtare në Milano. Lewandowski i ka komunikuar teknikut gjerman se ndihet mirë dhe është i gatshëm të luajë disa minuta, nëse do të jetë e nevojshme.

Rikuperimi më i shpejtë se parashikimet

Lewandowski u dëmtua më 19 prill në ndeshjen ndaj Celta, me një problem muskulor në kofshën e majtë. Fillimisht, Barcelona parashikonte një rikthim drejt datës 11 maj për “El Clásico”, por përparimi në rikuperim ka qenë i shpejtë dhe sulmuesi është stërvitur i vetëm, pa ndier dhimbje. Ndaj ka gjasa që të jetë në stol të martën dhe të futet në fushë në pjesën e dytë, në varësi të ecurisë së ndeshjes.

Një armë shtesë për Flick

Lewandowski është një lider për skuadrën e Flick. Me 40 gola në 48 ndeshje, eksperienca e tij në ndeshje të tilla mund të jetë vendimtare. Barcelona ka një grup të fortë në fazën sulmuese, me Ferrán Torres në formë optimale, autor i golave si në finalen e Kupës ndaj Realit, ashtu edhe ndaj Interit. Sidoqoftë, prania e Lewandowskit do të ishte një plus i madh psikologjik dhe teknik për blaugranat në një ambient të nxehtë si “San Siro”.

Do të udhëtojë me skuadrën drejt Milanos

Është pothuajse e sigurt që sulmuesi polak do të udhëtojë me skuadrën drejt Milanos, teksa vendimi final për aktivizimin e tij do të merret në orët para ndeshjes. Flick dhe stafi i tij janë të kujdesshëm me lojtarët që kthehen nga dëmtimi, por gjithashtu duan që skuadra të jetë në maksimum për një objektiv madhor: finalja e Champions-it.