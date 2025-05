Guardiola mahnitet nga Barcelona-Inter: Sa të ketë ndeshje të tilla, stadiumet do të jenë gjithmonë plot

Në prag të sfidës kundër Wolverhampton në Premier League, trajneri i Manchester City, Pep Guardiola, e ka hequr për një moment vëmendjen nga skuadra e tij për të komentuar një tjetër ndeshje madhështore, që tërhoqi vëmendjen e të gjithë dashamirësve të futbollit. Bëhet fjalë për përballjen emocionuese mes Barcelonës dhe Interit në Montjuïc, gjysmëfinalja e parë e Ligës së Kampionëve, e cila përfundoi me rezultatin spektakolar 3-3.

Guardiola, i njohur për lidhjen e tij të ngushtë me Barcelonën, nuk kurseu vlerësimet për të dyja ekipet, duke nënvizuar bukurinë e futbollit që ato prodhuan dhe ndikimin e tyre në rritjen e interesit për këtë sport:

“Kur luhet futbolli i Barcelonës, nuk do të ketë kurrë stadiume bosh. Merita është edhe e Interit, Inzaghi është një trajner i jashtëzakonshëm, edhe skuadra e tij gjithashtu. Falë ndeshjeve të tilla, stadiumet do të jenë gjithmonë të mbushura dhe biznesi ynë do të vazhdojë të rritet”.

Përtej vlerësimeve për supersfidën e Ligës së Kampionëve, Guardiola komentoi edhe situatën në kampin e tij, ku lajmi kryesor ishte rikthimi i Rodrit në stërvitje pas një periudhe të gjatë jashtë fushave. Mesfushori spanjoll ka munguar pothuajse gjatë gjithë sezonit për shkak të një operacioni në ligamentin e kryqëzuar dhe rikthimi i tij shihet si një armë kyçe në fazën përmbyllëse të kampionatit.

“Jemi vërtet të lumtur që Haaland është kthyer dhe Rodri ka filluar të stërvitet. Sapo mjeku të thotë që Rodri mund të fillojë të luajë, sigurisht do të luajë, por fillimisht duhet të na e thonë mjekët. Ka qenë një dëmtim i vështirë. Rodri po stërvitet çdo ditë e më shumë, por duhet të presim që të mos bëjë hapa pas dhe të dëmtohet sërish, ndaj duhet të jemi të kujdesshëm.

Në çdo seancë stërvitore ndjehet më mirë, kur mjeku të thotë që është i qëndrueshëm dhe mund të luajë, atëherë do të kthehet në fushë. A do të luajë sërish këtë sezon? Nuk e di. Mjeku do të më thotë. Unë nuk jam mjek”, – deklaroi Guardiola me sinqeritet, duke reflektuar kujdesin e madh që i kushtohet rikuperimit të plotë të lojtarëve në nivelet më të larta.

Një konferencë e pasur me reflektime mbi futbollin si spektakël global dhe mbi sfidat që një trajner i madh duhet të përballojë në menaxhimin e yjeve të tij.