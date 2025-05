Horoskopi i Brankos, e premte, 2 maj 2025. Si lëvizjet e Hënës dhe të Marsit ndikojnë sot tek ndjenjat, puna dhe energjia e të 12 shenjave

Të dashur lexues, 2 maji 2025 vjen me një qiell që flet me tone të ndërlikuara dhe të buta njëkohësisht. Hëna lëviz në një shenjë që thekson emocionet e brendshme, ndërsa Marsi dhe disa ndikime të tjera planetare sjellin tensione të lehta, por të menaxhueshme për ata që dinë të dëgjojnë veten.

Sot nuk është dita e zhurmës, por e dëgjimit të brendshëm dhe e gjesteve të vogla që mbartin fuqi të madhe.

Branko, një nga zërat më të besuar në astrologjinë italiane, na sjell sot një tablo të pasur me nuanca: për disa shenja, dita sjell rilindje emocionale, ndriçim intuitiv dhe mundësi për t’u hapur drejt një kapitulli të ri; për të tjerat, është koha për të reflektuar, për të kursyer energji dhe për të ruajtur balancën në marrëdhënie dhe vendime.

Branko dhe yjet 2 maj 2025

Dashi (21 mars – 20 prill)

Dita e sotme hapet me një Hënë që të favorizon dhe të shtyn të veprosh. Është koha e duhur për të rifilluar një projekt që e ke lënë pezull, apo për të marrë një vendim që ke hezituar. Marsi të jep forcë, vendosmëri dhe energji për të ndjekur qëllimet e tua. Në dashuri, për ata që janë beqarë, mund të shfaqen takime të papritura, ndërsa ata që janë në çift ndihen më të motivuar për të forcuar lidhjen. Kujdesu për lodhjen fizike—trupi yt të kërkon pak pushim. Sot, intuita jote do të jetë kompasi yt më i mirë.

Demi (21 prill – 20 maj)

Qielli i kësaj të premteje të sjell qetësi dhe ekuilibër. Venusi është në anën tënde, duke të ndihmuar të gjesh gëzim në gjërat e vogla: një buzëqeshje, një fjalë të ëmbël, një aromë e njohur. Ndihesh më i duruar, më i lidhur me tokën dhe me ritmin e jetës tënde. Mund të të surprizojë dikush me një veprim të ndjeshëm apo një ofertë. Mos ngut asgjë, sepse çdo gjë që është për ty, do vijë në kohën e vet. Shijo të tashmen me plot vetëdije.

Binjakët (21 maj – 21 qershor)

Sot mendja jote është në maksimumin e saj! Merkuri të ndriçon rrugët e mendimit dhe të frymëzon për të folur, për të shkruar, për t’u shprehur lirshëm. Është dita ideale për të propozuar ide, për të bërë një takim, apo për të lënë mbresa. Në dashuri, ndihesh herë i lehtë, herë i thellë, por kjo është bukuria jote—lëre kohën të të tregojë. Sot, fjalët e tua kanë fuqi të ndikojnë të tjerët, ndaj fol me zemër dhe pa maska.

Gaforrja (22 qershor – 22 korrik)

Hëna flet në gjuhën tënde sot, pra në atë të ndjenjës dhe butësisë. Je më i hapur ndaj emocioneve, më i lidhur me kujtimet dhe me gjërat që të prekin në shpirt. Një përqafim, një shikim, një kujtim i vjetër mund të të sjellë trishtim të ëmbël, por edhe shpresë. Ka sinjale për pajtime, qartësi në marrëdhënie, apo mundësi për të filluar një faqe të re në jetën emocionale. Mos ki frikë të tregosh anën tënde të ndjeshme—ajo është forca jote më e bukur.

Luani (23 korrik – 22 gusht)

Sot je në elementin tënd. Dielli të jep një dritë të veçantë që të tjerët e ndiejnë sapo të shohin. Ndihesh më i motivuar, më i gatshëm të bësh hapin tjetër në një projekt, në dashuri apo në jetën tënde personale. Por kujdes nga krenaria—trego madhështi me mirëkuptim. Disa persona mund të të sfidojnë, por ti je më i fortë kur përgjigjesh me qetësi. Nëse ke pasur vështirësi në marrëdhënie, kjo është koha për të folur hapur dhe për të rigjetur besimin.

Virgjëresha (23 gusht – 22 shtator)

Sot kërkon qetësi dhe strukturë, por yjet të ftojnë të pranosh edhe pak kaos të bukur. Jo gjithçka në jetë mund të planifikohet—disa nga gjërat më të bukura vijnë në mënyrë spontane. Mund të zbulosh një anë të re tek dikush që mendove se e njihje mirë. Ka një dëshirë në rritje për sinqeritet, për të qenë vetvetja. Mos e mbaj veten peng të perfeksionit—lejo vetes pak më shumë liri dhe butësi. Jep vetes të drejtën të mos jesh gjithmonë “i saktë” dhe do ndihesh më mirë.

Peshorja (23 shtator – 22 tetor)

Sot je i ndjeshëm ndaj bukurisë në çdo formë—jo vetëm ajo që shihet me sy, por edhe ajo që ndihet në marrëdhënie, në fjalë të ndershme, në heshtje që mbush shpirtin. Yjet të ndihmojnë të gjesh ekuilibër mes asaj që mendon dhe asaj që ndjen. Mund të shfaqet një person që të propozon diçka të papritur, por intriguese—mos u tremb nga surprizat, thjesht ruaj parimet e tua. Sharmi yt i natyrshëm dhe mënyra elegante si i zgjidh gjërat do të jenë çelësi për të kaluar një ditë të suksesshme.

Akrepi (23 tetor – 22 nëntor)

Shumë gjëra po ndodhin nën sipërfaqe—dhe ti, më shumë se çdo shenjë tjetër, e ndjen këtë. Sot është ditë për të parë përtej dukjes, për të kuptuar çfarë fsheh heshtja e dikujt apo një buzëqeshje e vakët. Mund të ndjesh nevojën të lësh pas një barrë emocionale, një ndjenjë që të ka lodhur, një person që të ka shkaktuar dyshime. Një ndjesi e fortë apo një moment i papritur mund të ndryshojë gjithçka. Pasioni yt është i njohur, por sot je edhe i hapur për butësi—dhe kjo të bën më të fuqishëm.

Shigjetari (23 nëntor – 21 dhjetor)

Energjia jote po rritet ndjeshëm. Është si të ndizet një dritë pas një periudhe të zymtë. Dita sot mund të sjellë një ide të madhe, një udhëtim që s’e prisje, apo një person që të rizgjon. Pavarësisht nëse udhëtimi yt është fizik apo shpirtëror, sot e ndjen që ke nevojë të zgjerosh horizontin. Një bisedë e thjeshtë mund të ndriçojë një rrugë të re. Kujto: e vërteta është gjithmonë udhërrëfyesi yt më i mirë, por sot merr pak kohë të ndalosh dhe të shijosh gjithçka që të rrethon.

Bricjapi (22 dhjetor – 20 janar)

Sot universi të kërkon pak lëshim—lësho frerët e kontrollit, hap pak zemrën. Ndonjë situatë e pazakontë mund të të detyrojë të ndryshosh plan. Nuk është fundi i botës—në fakt, mund të jetë një mundësi e re. Respekti dhe përulësia që shfaq për të tjerët do të shpërblehet më shumë se sa mendon. Një veprim i heshtur, një mendim i mirë, një ndihmë e vogël sot flasin më shumë se çdo fjalë. Kujto se koha është aleati yt: ajo do të të japë atë që meriton, kur të jetë koha e duhur.

Ujori (21 janar – 19 shkurt)

Qielli është plot gjallëri dhe ti je në elementin tënd. Dita e sotme është e pasur me ide, mendime të reja, frymëzim. Ndihesh i frymëzuar të ndërtosh një realitet më të lirë, më të sinqertë, më tënden. Mund të takosh dikë që të ndryshon mënyrën si sheh një situatë. Mos e shpërfill këtë takim—disa njerëz shfaqen pikërisht kur ke më shumë nevojë. Intuita jote është si një mesazh nga lart—besoji. Mos e shty atë që ke në mendje, nis ta ndërtosh sot.

Peshqit (20 shkurt – 20 mars)

Hëna të përkëdhel sot dhe të fton të ecësh ngadalë, të dëgjosh shpirtin tënd. Në këtë ditë të qetë, kërkon qetësi, bukuri, pak ëmbëlsi shpirtërore. Ndoshta një ëndërr nga nata ka një mesazh për ty—mos e harro. Ka një lidhje të thellë që të flet, edhe në heshtje, edhe në largësi. Ushqe atë që të bën mirë, edhe nëse duket i brishtë. Dashuria për ty sot është si një poezi e butë, që nuk kërkon zë të lartë, vetëm një zemër që di ta dëgjojë. /noa.al