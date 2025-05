Dritaret e mbyllura, TV dhe gazetat e ndaluara, Jeta brenda Konklavës me kardinalë që do zgjedhin Papën

VATIKAN- Kardinali gjenovez, Mauro Piacenza sot 80 vjeç nuk është më mes atyre që do të zgjedhin Papën që do të pasojë Franceskun pasi e ka kaluar moshën. Ai hyri në Kapelën Sistine në vitin 2013 dhe në fakt qëndroi shumë pak, vetëm 1 ditë e gjysmë, nga mëngjesi i 12 marsit deri në mbrëmjen e 13 marsit kur u zgjodh Papa Françesku.

“Ajo që ndodh në një Konklavë është krejtësisht e kundërta e asaj që shihni në filma, për shembull në atë të fundit të Edward Berger. Në Santa Marta, kur grindemi, në rastin më të mirë mund të themi: “Shikojeni këtë”, por pastaj gjithmonë e përshëndesim njëri-tjetrin me mirësjellje: “Lavdi Jezu Krishtit!” Dhe secili në dhomën e vet," tha ai.

Santa Marta, këto ditë, është një kantier i madh ndërtimi. Kardinali Angelo Acerbi u shpreh se sheh punëtorë në punë, pastruese që përgatisin dhomat për kolegët e tij zgjedhës që po mbërrijnë. Ai jeton në katin e katërt të ndërtesës dhe për arsye moshe, 99 vjeç, pavarësisht sëmundjeve të tij, nuk do të vuajë fatin e të gjithë mysafirëve të tjerë, të cilët tashmë janë zhvendosur në strehim të përkohshëm në shtëpitë e klerit, jashtë zonës së ndaluar – Santa Marta dhe Kapela Sistine – ku çdo rrjedhje informacioni mund të kushtojë edhe me shkishërim, sipas rregulloreve të Kishës së Shenjtë Romake.

Por Kardinali Acerbi, më i vjetri në histori në kohën e emërimit të tij, siguron: “Gjithmonë kam qenë një person i rezervuar, kështu që nuk do t’u kërkoj informacion kolegëve të mi zgjedhës kur t’i takoj se si po shkon votimi. Për hir të Zotit. As nuk do t’ju tregoj juve gazetarëve se sa më kushton dhoma në Santa Marta dhe për kë do të votoja, më 7 maj, nëse do të mundja. Shpresoj vetëm që në fund të jetë një Konklavë e bukur sepse për mua do të jetë edhe e vetmja, duke pasur parasysh që Papa Françesku më nominoi më 7 dhjetor”.

Thuhet se gjatë Konklavës gjithçka u ndalohet zgjedhësve kardinalë. Është e ndaluar të komunikohet jashtë konklavës dhe nuk mund të lexohen gazetat ose shikohet televizor. “Në fakt, pashë televizor në Santa Marta, natën para zgjedhjes së Françeskut, por askush nuk më përjashtoi nga kisha”, zbuloi Kardinali Domenico Calcagno, 82 vjeç, nga Parodi Ligure, Alessandria.

“Është gjithashtu e ndaluar vetëm të hapen dritaret dhe qepenat, sepse dikush nga jashtë mund të përgjonte bisedat. Megjithatë, njëri prej nesh e shkeli këtë rregull në vitin 2013. Bënte shumë vapë ndaj mos më pyetni se kush ishte. Megjithatë, situata u përmirësua pasi Gjon Pali II kërkoi ndërtimin e Santa Martës. Kardinali Giuseppe Siri më tha se kur vdiqën Pali VI dhe Papa Luciani, në vitin 1978, ishte verë dhe kardinalët flinin jashtë Kapelës Sistine, përgjatë korridoreve, në zyra, në shtretër kampingu të improvizuar. Ishte nxehtësi e tmerrshme, e neveritshme…” thotë ai.

Corriere i ka pyetur edhe për kontrollet shumë të rrepta mbi ushqimin? “Epo, më duket e drejtë” – pranon Calcagno – këtu përreth në Shën Pietër, duke ngrënë në restorante, ka ndodhur disa herë që disa prej nesh të kenë dhimbje stomaku pas drekës. Imagjino si do të ishte të kishe dhimbje stomaku gjatë Konklavës….

Megjithatë, sipas Kardinalit Mauro Piacenza, ata i besojmë, madje mbështeten plotësisht te gatimet e murgeshave të Santa Martës. “Më kujtohet supa me perime dhe pastaj skalopina për darkë. Megjithatë, unë di të gatuaj mirë, kështu që edhe tani kur murgeshat meksikane që më ndihmojnë janë të zëna, unë thjesht i marr dhe i hedh makaronat” shton Piacenza.

Kardinali Piacenza, përveç 7 bluzave mori me vete edhe dy libra. “Ato ishin “Imitimi i Krishtit” nga Thomas à Kempis dhe “Meditimi mbi Kishën” nga Henri-Marie de Lubac”, por i lexova shumë pak sepse e kalonim pjesën më të madhe të kohës duke folur me njëri-tjetrin, në mëngjes gjatë mëngjesit, para meshës. Gjatë Konklavës ndihet një përgjegjësi e madhe mbi supet e dikujt, por Zoti u jep të gjithëve forcën e duhur” thotë ai.

Kardinali amerikan Robert Francis Prevost, 69 vjeç, i cili është zgjedhës dhe po hyn në shtëpinë e Kardinalit Burke për një samit tepër sekret iu shmang pyetjeve. “Nuk kam menduar ende se çfarë do të marr me vete, por më falni, na thanë të mos flasim…” thotë ai.

Me një zë të butë, Kardinali francez Paul Poupard, 94 vjeç dha një intervistë në telefon për Corriere. “Ka një gjë që nuk më ka munguar kurrë në Konklavat e mia, është breviari, sepse ato janë orë shumë të rëndësishme për fatin e Kishës dhe për këtë arsye duhet të lutemi”.

Në fund është spanjolli Santos Abril y Castelló, 89 vjeç, i emëruar nga Benedikti XVI që bën shaka: “Do të doja të merrja me vete një raketë tenisi në Konklavën e vitit 2013, sepse jam një tifoz i madh i këtij sporti. Por për fat të keq në Sistine nuk ka kohë pushimi.”