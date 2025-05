Edi Rama në Berat: PS është energjia e re dhe eksperienca e kohërave – Shqipëria në BE është misioni historik i shqiptarëve

BERAT – 1 MAJ 2025 – Kryeministri dhe kreu i Partisë Socialiste, Edi Rama, zhvilloi një takim përmbyllës elektoral në qytetin e Beratit, ku u prit nga mbështetës dhe anëtarë të PS-së. Në një fjalim që zgjati mbi një orë, Rama evidentoi arritjet e qeverisë së tij, përparimin historik drejt anëtarësimit në Bashkimin Europian, dhe sfidat që ende qëndrojnë përpara.

Rama nisi fjalën e tij duke lavdëruar pjesëmarrjen e lartë dhe entuziazmin qytetar në Berat dhe bashkitë përreth, duke nënvizuar se “në këtë garë të dhjetë, synojmë një fitore të dhjetë me notën 10”. Ai kujtoi transformimin rrënjësor të qytetit, që nga koha kur nuk kishte as rrugë për të ardhur deri në Berat, në një destinacion që pret sot 1 milionë turistë në vit, krahasuar me vetëm 30 mijë në fillim të qeverisjes së tij.

Rrugëtimi drejt Bashkimit Europian – “Nuk është thjesht një projekt qeveritar, por një mision kombëtar”

Pjesa më thelbësore e fjalimit ishte e përqendruar në procesin e anëtarësimit të Shqipërisë në BE. Rama e quajti këtë proces “mision historik për gjeneratat” dhe shtoi se nuk është fjalë për një pasaportë të re, por për një status të ri qytetarie europiane që garanton të drejta të plota për çdo shqiptar.

“Shqipëria ka një progres që garanton respektin për ne. Kemi kaluar nga 10 miliardë euro prodhim kombëtar në 25 miliardë, dhe synojmë 35 miliardë deri në 2030,” tha Rama, duke shtuar se Shqipëria sot është vendi me më shumë investime të huaja në rajon dhe me eksporte që janë trefishuar.

Reforma në drejtësi dhe barazia para ligjit – “E pamundur dikur, realitet sot”

Rama tha se një ndër arritjet më të mëdha të qeverisë së tij është reforma në drejtësi. “Kurrë më parë një prokuror apo gjykatës nuk kishte thirrur përpara ligjit një njeri të pushtetshëm. Kjo ndodhi vetëm sepse shqiptarët na dhanë timonin të plotë,” deklaroi ai, duke shtuar se nuk do të ishte krenar nëse drejtësia do të godiste vetëm kundërshtarët.

Mesazhe për kundërshtarët – “Jo me bufin në kënetë, por me Shqipërinë në BE”

Me ironi dhe batuta, Rama iu drejtua opozitës, duke i quajtur “bufi i kënetës” ata që synojnë të pengojnë rrugëtimin e vendit. Ai tha se nuk ka forcë më të re dhe njëkohësisht më të vjetër se Partia Socialiste. “Ne jemi energjia e re dhe eksperienca e kohërave,” deklaroi Rama, duke ironizuar partitë e reja që kanë vetëm moshën e tyre si risi.

Roli i grave në fitoren e PS – “Pas çdo suksesi, një grua e mençur”

Një pjesë e rëndësishme e fjalimit iu kushtua rolit të grave dhe vajzave, të cilat sipas tij përbëjnë 56% të mbështetësve të PS-së. “Nuk është rastësi,” tha ai, “sepse pas suksesit të PS qëndron forca e madhe e grave të Shqipërisë.”

Thirrje për mobilizim – “Fitorja është e sigurt, por duhet nxjerrë nga kutitë”

Në fund të fjalimit, Rama theksoi rëndësinë e mobilizimit deri në ditën e votimit më 11 maj, duke u shprehur se çdo votë do të jetë vendimtare për të vazhduar rrugën drejt BE-së. Ai premtoi se çdo bashki e Beratit do të japë deputetin dhe deputeten e vet për PS-në, duke theksuar se lista e kandidatëve përmban 52% gra dhe vajza.

—

LISTA E PREMTIMEVE KRYESORE NGA EDI RAMA NË BERAT:

1. Përmbyllja e negociatave me BE deri në vitin 2027 dhe anëtarësimi i plotë i Shqipërisë.

2. Rritja e PBB nga 25 në 35 miliardë euro deri në vitin 2030.

3. Rritje e vazhdueshme e eksporteve bujqësore dhe turizmit në qarkun e Beratit.

4. Zgjerimi i investimeve publike dhe private në çdo bashki të qarkut.

5. Vazhdueshmëri në reformën në drejtësi dhe forcimi i barazisë para ligjit.

6. Mbështetje më e madhe për gratë dhe përfaqësim i barabartë gjinor në listat elektorale.

7. Transformim i plotë i infrastrukturës lokale dhe përmirësim i jetesës në zonat rurale.

8. Mbajtja e Shqipërisë në rrugën e stabilitetit, progresit ekonomik dhe politik.

—

BATUTAT KRYESORE TË RAMËS NË BERAT:

“Ne jemi energjia e re dhe eksperienca e kohërave.”

“Në 11 maj nuk është thjesht një palë zgjedhje, por një mision për gjeneratat.”

“Ai që shkon me bufin në kënetë për t’u kthyer në gropë, ça është?”

“Pas çdo burri të suksesshëm qëndron një grua e mençur.”

“Deri në 11 maj, çdo grua të bëjë një shoqe demokrate me vete.”

“Po çfarë mandate të katërt kërkon? Pikërisht se ka akoma shumë për të bërë.”

“Në 16 maj, gjithë liderët e Europës do të jenë në Tiranë. Pse? Sepse Shqipëria sot respektohet.” /noa.al