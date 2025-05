“Familjarët janë prezantuar, Redi ka disa plane…”/Danja Koka së shpejti drejt altarit?!

Eftuar mëngjesin e sotëm në studion e “Wake Up”, ka qenë ish-banorja e “Big Brother VIP 4”, Danja Koka. Ajo ka folur më shumë për eksperiencën e saj në këtë reality show, si dhe planet e saj të ardhshme tani pas daljes nga shtëpia më e famshme në Shqipëri…

A të mungon shtëpia?

Të mungon sepse ke bashkëjetuar me aq shumë njerëz sa dashur pa dashur kthehen në personazhe të dashur për ty. Drekon me ta, darkon, ndan momente vulnerabël në shtëpi, bëhen të dashur për ty. Ka emocione të vërteta.

Jeni takuar me banorët e tjerë?

Nuk jemi takuar që të mblidhemi. Për aq sa jam takuar me pak nga banorët, si Rizarta, ne pjesa tjetër që kemi dalë së fundmi kemi angazhimet tona pas BBV dhe nuk jemi takuar tamam.

E mendon veten tani afër për t’u bërë një mami?

Jo. Dua të bëj dasmën njëherë. Nuk më pëlqejnë këto çiftet që nuk bëjnë dasmë, por zgjedhin një paktetë turistike. Dasma është ahengu që bën për një nisje të re, jetë të re me dikë tjetër. Pastaj vjen fëmija. Kurdo që ta vesh fustanin e bardhë do të duket shumë bukur. Redi i ka ca plane, por unë do t’i ndjek sa më mirë të jetë e mundur. I kam thënë që do vijë të më kërkojë dorën.