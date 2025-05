A do të funksionojë receta e Trump për më shumë bebe?

Mary Ellen Klas*

Niveli i lindjeve në SHBA është mjaft i ulët, 1.6 fëmijë për çdo grua, shumë më poshtë normës 2.1 që përllogaritet e duhura për të vazhduar popullimin. Kjo nuk është surprizë, rënia ka nisur nga 2007-a.

Surprizuese janë politikat që Trump po tenton të ndjekë për të rritur lindshmërinë.

Ndër propozimet është një “bonus bebesh”, 5 mijë euro për çdo grua amerikane që lind një fëmijë, një plan edukimi për gratë rreth cikleve menstruale për të njohur më mirë procesin e ngjizjes dhe ofrimi i bursave për prindërit e martuar.

Politika pronataliste (pro-lindjes) filloi në Departamentin e Transportit ku Sekretari Sean Duffy, baba i nëntë fëmijëve, lëshoi ??një memo në shkurt duke diktuar që “komunitetet me martesa dhe norma lindjeje më të larta se mesatarja kombëtare” t’u jepet përparësi në financimin e transportit.

Nuk dyshoj se këta politikëbërës janë të sinqertë. Presidenti Donald Trump ka shpallur se dëshiron të jetë “presidenti i fekondimit”. Elon Musk, babai i rreth 14 fëmijëve dhe kreu i Departamentit pothuajse-qeveritar të Efiçencës së Qeverisë së Trump, ka thënë se “qytetërimi do të shkërmoqet” nëse nuk e rrisim nivelin e lindjeve. Dhe Projekti 2025, axhenda e Fondacionit Heritage që ndjek Trump, dëshiron që presidenti të përdorë politikat e qeverisë, duke përfshirë kodin tatimor, për të “rikthyer familjen si pjesën qendrore të jetës amerikane”.

Por ata po tentojnë të nxisin një “baby boom” në një kohë kur politika të tjera të qeverisë po shkatërrojnë programe që ndihmojnë gratë dhe fëmijët.

DOGE ka shkurtuar financimet për Byronë e Maternitetit dhe shëndetin e fëmijëve në departamentin e Shëndetit, për Institutin e Zhvillimit Njerëzor dhe për Qendrën e kontrollit të sëmundjeve të shëndetit riprodhues.

Edhe pasi Trump lëshoi ??një urdhër ekzekutiv duke premtuar se do ta bënte fertilizimin in vitro më të disponueshëm dhe më të përballueshëm, DOGE shkatërroi ekipin e Teknologjisë Riprodhuese të Asistuar të CDC, i cili monitoron efektivitetin e programeve IVF në të gjithë vendin. DOGE gjithashtu ka pushuar nga puna punonjësit federalë që drejtojnë programe për nënat shtatzëna në Medicaid, ka anuluar fondet për kujdesin e nënës dhe pas lindjes dhe ka eliminuar më shumë se 12 miliardë dollarë nga departamentet shtetërore të shëndetit, duke përfshirë 2 miliardë dollarë të destinuar për programet e vaksinimit të fëmijëve. Këto shkurtime dritëshkurtëra vështirë se do të ndihmojnë në rritjen e lindjeve.

Një nga njerëzit që administrata Trump ka konsultuar për këtë përpjekje është demografi Lyman Stone, drejtor i Iniciativës Pronatalism në Institutin konservator për Studime Familjare. Hulumtimi i tij sugjeron se Shtëpia e Bardhë është shumë e lirë në planin e saj për t’u ofruar familjeve një “bonus për fëmijë” prej 5000 dollarësh.

“Më shumë para sjellin më shumë foshnje,” shkroi Stone në vitin 2020. “Kushdo që thotë të kundërtën po e karakterizon gabimisht hulumtimin. Por duhen shumë para.”

Stone argumenton se nivelet e ulëta të lindshmërisë në SHBA dhe vende të tjera me të ardhura të larta janë për shkak të normave të ulëta të martesave dhe një rënie në të ardhurat e të rinjve. Ai ka qenë një ithtar i subvencioneve që inkurajojnë martesën dhe ai mbështet Aktin Amerikan të Familjes, një plan demokratik për të zgjeruar kreditimin e taksave për fëmijët dhe për t’u dhënë prindërve me më shumë fëmijë kredi më të larta tatimore.

Stimujt e ofruar nga qeveria për fëmijët do t’i kushtonin miliarda SHBA, por kjo qasje është provuar me njëfarë suksesi në shumë vende të tjera, vëren ai. Një “bonus për fëmijë” në Australi rriti fertilitetin, por kushtoi më shumë se 100.000 dollarë për fëmijë. Një studim britanik zbuloi se shpenzimet 50% më të larta për fëmijë për mirëqenien në Mbretërinë e Bashkuar sollën 15% lindje më të larta. Politika e Rusisë për dhënien e “kapitalit të lindjes” prej 11.000 dollarë për nënat e fëmijëve të dytë ose të tretë që nga viti 2007 ka rritur lindjen e dytë të fëmijëve me 2.2%. Por plani i Singaporit për të paguar bonuse për fëmijë për çiftet me tre ose më shumë fëmijë ka pasur vetëm sukses të kufizuar.

Stone arriti në përfundimin në vitin 2020 se për të arritur shkallën e zëvendësimit të nevojshëm për të mbështetur popullsinë amerikane pa emigracion, shkalla e fertilitetit do të duhej të rritet në 2.07 fëmijë për grua.

“Për ta arritur këtë, do të na duhej që vlera aktuale e përfitimeve të fëmijëve të rritet me diku midis 52% dhe 400% të të ardhurave të familjes,” shkroi ai. “Për gruan mesatare, kjo do të nënkuptonte sigurimin e një përfitimi për fëmijë për 18 vitet e para të jetës së një fëmije me vlerë rreth 5,300 dollarë në vit, përveç përfitimeve të ofruara aktualisht, me rangun prej 32 dollarë më shumë në 200 dollarë për vit.”

Këto shuma janë ndoshta të pamundura të arrihen, pranoi Stone, kështu që ai sugjeron që qeveria të ndjekë politika shtesë, të tilla si heqja e pengesave për martesën duke ulur dënimin e taksës së martesës për familjet me dy të ardhura dhe zgjerimi i kredisë tatimore të fëmijëve në diçka që ai e quan “paga prindërore”.

Studiues të tjerë thonë se qëllimi i zgjidhjeve duhet të përfshijë zgjerimin e lejes prindërore me pagesë dhe kujdesin e subvencionuar të fëmijëve, si dhe strehim më të përballueshëm për të ulur koston e formimit të familjes.

Sigurisht, zgjedhja për të krijuar një jetë të re nuk është vetëm një llogaritje financiare. Është gjithashtu një akt i thellë shprese. Dhe amerikanët nuk po ndihen veçanërisht me shpresë tani. Sondazhet tregojnë se më shumë se gjysma e vendit është e shqetësuar për një krizë kushtetuese. Wall Street është nervoz; besimi i konsumatorit është në pikën e dytë më të ulët në histori; dhe shumica e amerikanëve nuk janë të sigurt në trajtimin e ekonomisë nga Trump. Vetëm 15% e amerikanëve më të rinj mendojnë se vendi është në rrugën e duhur.

Ju do të mendonit se administrata Trump do të dëshironte të përqendrohej në rritjen – jo shkurtimin – fondet për shëndetin e nënës dhe fëmijës, riparimin e plagëve ekonomike të shkaktuara nga vetë dhe uljen e kostos së jetesës për familjet që punojnë përpara se t’u kërkonte të rinjve të harrojnë të gjitha problemet e tyre dhe të sjellin fëmijë në botë. Kjo mungesë e vetëdijes për situatën nuk është thjesht ironi, është papërgjeshmëri.

*Kolumniste e politikës në Bloomberg.