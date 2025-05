Ujori – Horoskopi i muajit maj 2025 nga Paolo Fox: Rritet dëshira për ndryshim – dashuria nuk duron më kontrollin

I dashur Ujor, hyrja e Marsit në kundërshtim me shenjën tënde ka nisur të rrisë tensionin dhe ndjesinë e pakënaqësisë. Por kjo nuk do të thotë që po kalon një periudhë të vështirë – përkundrazi, është më shumë një shenjë e qartë që ti nuk je më i gatshëm të pranosh atë që është e mërzitshme, monotone apo që të mban pas.

Ndërsa afrohemi drejt korrikut, kjo ndjesi rebelimi dhe dëshira për ta thyer rutinën do të bëhet gjithnjë e më e fortë. Nëse ke një sfidë për të fituar, është mirë të fillosh përgatitjet tani – sepse pjesa qendrore e vitit do të të japë mundësinë për të bërë hapa të mëdhenj përpara. Por me një kusht: duhet të heqësh dorë nga gjithçka që të mbërthen në vendnumërim.

Shfaqen ide të reja, projekte që ndriçojnë si horizonte të reja përpara syve. Të rinjtë do të ndihen të shtyrë të hapin diçka të tyren, të shprehin talentin ose të ndërtojnë diçka origjinale. Ata që kanë vite që punojnë në të njëjtin pozicion, ndoshta mendojnë se është koha për të provuar diçka tjetër, ndoshta më inovative, më afër shpirtit të tyre të lirë dhe krijues.

Kjo frymë e re ndryshimi nxitet edhe nga Jupiteri – por rezultatet do të varen nga aftësia jote për të organizuar vizionin dhe për të ndjekur rrugën tënde me guxim. Urani, planeti yt sundues, është gjithnjë e më aktiv dhe synon të tronditë themelet e zakonshme, për të ndërtuar diçka krejt të re. Maji është hyrja në këtë cikël.

Në dashuri, rebelimi yt është më i dukshëm se kurrë. Nuk toleron më marrëdhënie ku mbizotërojnë xhelozia apo kontrolli – dhe nëse je në një lidhje të tillë, ajo mund të tronditet seriozisht, nëse jo tani, atëherë në qershor. Në këtë periudhë kërkon dikë që të kuptojë mendimin tënd të lirë, që të të bashkohet në projektet e tua, që të ndajë me ty vizionin për të ardhmen.

Ka një rritje të fortë të nevojës për siguri emocionale – por një siguri që vjen nga bashkëpunimi dhe jo nga posedimi. Dikush që ishte më parë një pikë referimi për ty, tani mund të mos e ndjesh më si të tillë. Ti je gati për një kapitull të ri – në të gjitha kuptimet. /noa.al

Horoskopi i muajit maj 2025 nga Paolo Fox. Të 12 shenjat zodiakale