Akrepi – Horoskopi i muajit maj 2025 nga Paolo Fox: Koha për të vendosur kufij, për të zgjedhur qartë dhe për të përgatitur një verë më të qëndrueshme

Muaji maj për ty, Akrep i vendosur dhe intuitiv, nis me tension të brendshëm dhe nevojën për të vendosur rregull në jetën profesionale dhe personale. Duket se ka shumë për të diskutuar rreth një pune, për të qartësuar detaje të një marrëveshjeje ose për të kërkuar respektin që meriton.

Nuk vihet aspak në dyshim aftësia jote – përkundrazi, po të përgatitet një fazë shumë më e mirë nga qershori, kur Jupiteri do të nisë një tranzit shumë të favorshëm për ty.

Por tani është koha për të pastruar terrenin: të flasësh me njerëzit e duhur, të mos e humbasësh kohën me ata që nuk të respektojnë dhe – nëse duhet – të shkëputesh nga situata që të rëndojnë. Mund të ketë disa ditë ku tensioni do të ndjehet më shumë, veçanërisht për shkak të negociatave që lidhen me kontrata apo pagesa që duhen sqaruar. Edhe pse disa çështje mund të marrin kohë, rëndësi ka të përmbyllen me sukses. Dhe në këtë pikë, yjet janë në anën tënde: do të arrish atë që do, dhe do ta bësh sipas kushteve të tua.

Në dashuri, maji sjell risi dhe ndjenja të forta. Çiftet që kanë kaluar sfida, por që duhen me të vërtetë, mund të mendojnë seriozisht për një hap të madh – martesë, bashkëjetesë apo ndoshta një projekt të përbashkët që lidhet me shtëpinë apo trashëgiminë familjare. Por ki kujdes: nëse ka çështje ligjore në familje apo ndërmjet të afërmve, është mirë t’i trajtosh me kujdes dhe diplomaci.

Në këtë periudhë je i/e përqendruar te ndërtimi i një të ardhmeje më të sigurt. Nëse je vetëm, fundi i muajit do të sjellë një fazë më të qëndrueshme për takime me potencial të vërtetë. Dhe nëse je ende i/e lidhur me një histori që nuk të përfaqëson më, mos u frikëso ta lësh pas – mund ta bësh pa dramë dhe pa ndjenja faji.

Ky është një muaj pastrimi dhe rindërtimi – dhe ti, më shumë se çdo shenjë tjetër, di të transformohesh dhe të rilindësh më i/e fortë se kurrë. /noa.al

Horoskopi i muajit maj 2025 nga Paolo Fox. Të 12 shenjat zodiakale