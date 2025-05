Virgjëresha – Horoskopi i muajit maj 2025 nga Paolo Fox: Koha për pastrim, vendime të qarta dhe qetësi të merituar

Virgjëreshë e ndershme dhe e matur, je afër një faze shumë të rëndësishme – sepse pjesa e dytë e vitit që kemi përpara do të sjellë lajme dhe zhvillime konkrete. Maj shërben si urë mes vështirësive të së kaluarës dhe qartësisë që po vjen. Tani është koha për të bërë bilancin: çfarë duhet rinovuar, çfarë duhet konfirmuar dhe çfarë duhet lënë përfundimisht pas.

Është e qartë që nuk mund të kthehesh mbrapa. Rruga është e shtruar dhe ti e ke hedhur zarfin – tani duhet të ecësh përpara. Mërkuri, planeti yt sundues, do të hyjë në një tranzit shumë të favorshëm duke filluar nga data 12 maj, dhe do ta ndjesh menjëherë ndikimin pozitiv. Edhe pse rruga deri më tani ka qenë e lodhshme, ndoshta edhe zhgënjyese në disa momente, ajo që ke ndërtuar do të vazhdojë pa pengesa serioze.

Fillon numërimi mbrapsht për lajme të mira që lidhen me punën, çështje ekonomike apo juridike që kanë mbetur pezull. Por nuk mund të mos përmendim që tensionet në fushën profesionale, qofshin të vogla apo të mëdha, kanë ndikuar ndjeshëm edhe në jetën sentimentale.

Nëse je në çift dhe lidhja është e fortë, do të vijoni të qëndroni bashkë – por nuk është e lehtë të përballosh momente të njëpasnjëshme tensioni. Për disa, ka pasur edhe krizë të përkohshme për shkak të angazhimeve të reja në familje apo ndonjë mungesë të partnerit. Për të tjerët, mund të jetë ndjerë mungesa e vëmendjes ose keqkuptime të përsëritura.

Nëse je beqar prej kohësh, muaji qershor pritet të sjellë një “shpallje” apo zbulesë të veçantë – një takim i papritur mund të të ndryshojë gjendjen emocionale. Por deri atëherë, maji kërkon kujdes dhe maturi. Nëse ka diçka për të sqaruar me partnerin, bëje tani, fol hapur – sepse dashuria e vërtetë nuk humbet, edhe nëse kalon nëpër sprova.

Në krahasim me muajt mars dhe prill, maji e zbut disi klimën – por mbetet ende një periudhë me ngarkesë. Ndaj është e nevojshme një dozë më e madhe qetësie dhe pushimi.

Rri larg vendimeve të nxituara sidomos në fund të muajit – shpërqendrimet mund të kushtojnë. Kujdes me çdo veprim të rrezikshëm apo të padiskutuar mirë. Kujdesi ndaj vetes është dhurata më e mirë që mund t’i bësh këtij maji. /noa.al

Horoskopi i muajit maj 2025 nga Paolo Fox. Të 12 shenjat zodiakale