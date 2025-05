Demi – Horoskopi i muajit maj 2025 nga Paolo Fox: Një fazë e re për ndjenjat dhe projektet: gati për të ndërtuar mbi baza të forta

Muaji maj vjen për ty, i dashur Dem, si një ftesë për të ndërtuar, për të shprehur veten dhe për të besuar më shumë tek ajo që ke ndërtuar deri tani. Edhe pse ndonjëherë përfshihesh nga ankthi dhe je tepër i kujdesshëm, yjet të japin sinjale se rruga është e hapur – mjafton të besosh pak më shumë tek përgatitja dhe përkushtimi yt.

Nëse je duke pritur një telefonatë të rëndësishme, përgjigje për një konkurs, një provim apo për një mundësi pune – mos u shqetëso. Nëse ke bërë përpjekjet e duhura, rezultatet do të vijnë. Në fakt, jo vetëm që pritet lajm i mirë, por edhe zhvillime të papritura pozitive në lidhje me ide të reja, bashkëpunime të reja apo kontakte që mund të të çojnë drejt një angazhimi të ri profesional.

Nga mesi i muajit, lajmet bëhen më të vrullshme, dhe ata që kanë një çështje ligjore të hapur mund të marrin një zgjidhje më të butë se sa prisnin – ose të paktën një rezultat më pak të dhimbshëm. E rëndësishme është të qëndrosh racional dhe të mos veprosh me kokëfortësi.

Në planin sentimental, maja e majit është ndër më të ndritshmet e vitit. Nëse je beqar, mund të takosh dikë shumë tërheqës, por ki kujdes që të mos bie në grackën e një marrëdhënieje të komplikuar – për shembull me një person të angazhuar tashmë apo me dikë që ka një botë shumë të ndryshme nga jotja.

Marsi mund të të bëjë pak impulsiv, duke sjellë dëshira që nuk realizohen menjëherë. Madje, mund të zbulosh se po të tërheq dikush që më parë e kishe lënë pas dore – dhe ndonëse si Dem je i matur dhe nuk të pëlqejnë rikthimet, universi këtë muaj mund të të befasojë. Asnjëherë mos thuaj kurrë!

Nëse je në një marrëdhënie të qëndrueshme dhe po mendoni për të pasur një fëmijë, ky është muaji ideal për të nisur përpjekjet. Nga qershori, Jupiteri do të sjellë një hov të ri në jetën tuaj të dashurisë, duke e bërë më krijuese, më të ngrohtë dhe më frymëzuese. Si të thuash, një faqe e re në librin e dashurisë do të hapet – dhe ti je gati ta shkruash me dorën tënde. /noa.al

Horoskopi i muajit maj 2025 nga Paolo Fox. Të 12 shenjat zodiakale