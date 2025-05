Dashi – Horoskopi i muajit maj 2025 nga Paolo Fox: Energjia ju rikthehet, mundësitë shfaqen – është koha për të vepruar dhe për të dashuruar!

Muaji maj hap një kapitull të rëndësishëm për ty, Dashi, dhe çdo ditë e tij duket sikur të fton të mos rishikosh të shkuarën, por të ndjekësh instinktin drejt së ardhmes. Kur yjet janë në favor, mundësitë nuk të bien në prehër – por ti, që je gjithmonë në lëvizje dhe i vendosur, je pikërisht ai që del e i gjen vetë. Dhe këtë muaj, universi të ndihmon t’i kapësh!

Që në ditët e para të majit, do të ndjesh një valë të fortë energjie që të shtyn të veprosh, të krijosh, të shprehesh. Intuita do të jetë e mprehtë, veçanërisht gjatë fundjavave – ndaj ki besim tek ajo ndjesi e brendshme që të tregon se ku duhet të shkosh.

Për ata që presin një përgjigje ligjore, një hapësirë të re banimi apo një mundësi pune – lajmet e mira janë të mundshme, por vetëm nëse je aktiv dhe i përkushtuar. Është një muaj i favorshëm për të mbyllur marrëveshje, për të përfunduar një rrugëtim studimor apo për të nisur një fazë të re. Ata që kanë punuar gjatë në një projekt do të shohin frytet, dhe të rinjtë mund të përfitojnë nga mundësi për udhëtime ose përvoja të reja.

Krijuesit, artistët, shkrimtarët, dizajnerët – ky është muaji juaj me fat! Saturna do të vendoset në mënyrë të favorshme në shenjë në fund të muajit, duke forcuar arritjet e tua dhe duke i dhënë qëndrueshmëri çdo përpjekjeje që bëhet me përkushtim.

Në dashuri, çiftet që e duan vërtet njëri-tjetrin janë të mbrojtur. Venusi rikthehet në shenjë dhe sjell ngrohtësi, pasion dhe rikthim të ndjenjave të lëna pezull. Mund të ndodhë që një histori e vjetër, e braktisur muajt e fundit, të rizgjohet – ndoshta me një kthim që nuk e prisje.

Ata që kanë hyrë në një kapitull të ri në jetë do të ndihen të sigurt se kanë takuar personin e duhur. Edhe çiftet që janë të martuara prej vitesh do të kenë një rast të veçantë për të forcuar lidhjen, ndoshta edhe për të festuar në një mënyrë të re.

Për të rinjtë, njohjet janë të mundshme në çdo ditë të muajit – prandaj dil, lëviz, provo, lejo që jeta të të befasojë.

Këshillë: Nga qershori, Jupiteri nuk do të jetë më aq bujar me ty – prandaj shfrytëzo këtë muaj në maksimum, në dashuri, në punë, në udhëtime dhe në vendime të mëdha.

Bjeri çelikut sa është i nxehtë – dhe shenja jote e di më mirë se kushdo tjetër se si bëhet kjo.

Horoskopi i muajit maj 2025 nga Paolo Fox. Të 12 shenjat zodiakale