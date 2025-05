Fabregas: Mou dhe Pep të ndryshëm? Jo fare, të dy janë të fiksuar pas fitores. Edhe Conte njësoj

Në një intervistë për “Corriere dello Sport”, trajneri i Comos, Cesc Fabregas, foli për trajnerët e mëdhenj që ka pasur gjatë karrierës si futbollist, në veçanti Antonio Conten, Pep Guardiolën dhe José Mourinhon. “Pasi fituam Serie B, u gjenda në një darkë në Trento me Pecchian dhe Capellon.

Fabio më tha: Cesc, tani nuk mund të luash më kështu, duhet të mbrohesh më shumë. Këmbënguli për mbrojtjen, mbrojtjen, mbrojtjen. Atë mbrëmje shkova në shtrat më i bindur se kurrë më parë se do ndiqja filozofinë time.

Mourinho dhe Guardiola, të ndryshëm? Po në çfarë janë të ndryshëm? Ndoshta në fushë, por jashtë saj janë të fiksuar pas fitores, kanë mentalitet fitues të jashtëzakonshëm dhe aftësi të madhe për ta transmetuar atë te skuadra. Antonio është i prejardhjes së njëjtë”.

Stili i Comos ka befasuar për personalitetin në lojë: “Ka shumë mënyra për të luajtur futboll dhe asnjëra nuk mund të përjashtohet. Simeone fiton në mënyrën e tij, Guardiola në të vetën, ashtu si edhe José dhe Conte. Të gjithë kanë stile të ndryshme, por është futboll i vërtetë. Është e rëndësishme të besosh në atë që bën.

Mund t’u thoja fare mirë lojtarëve të mi: Hajde të luajmë me topa të gjatë dhe të marrim topin e dytë. Megjithatë, nuk do dija si ta stërvisja skuadrën, në kuptimin që nuk besoj në atë futboll. Nuk do isha në gjendje t’i dërgoja mesazhin e duhur lojtarit.

Lojtari inteligjent të sheh në sy, të analizon. Nëse nuk është i sigurt për atë që po bën, më takon mua t’i jap sinjalet e duhura dhe ta bind. Unë përshtatem me atë që kemi dhe më pas përpiqem të gjej të gjitha zgjidhjet për të fituar”.