Susan Miller: Ja 3 shenjat më me fat dhe 3 që duhet të tregojnë kujdes këtë 1 Maj

Ndikimi i Neptunit e mbush këtë ditë me ndjeshmëri, ëndrra dhe frymëzim. Krijimtaria dhe intuita janë të larta për shumë njerëz, por për disa shenja, kjo mund të sjellë edhe shpërqendrim, iluzione apo ndjeshmëri të tepruar. Ja cilat janë shenjat që do të ndriçojnë sot, dhe cilat duhet të ecin më me kujdes:

3 shenjat më me fat për këtë të enjte, 1 maj 2025

1. Dashi

Intuita ju çon përtej realitetit – dhe ju hap derën drejt thellësisë emocionale dhe krijuese.

Me Neptunin në shenjën tuaj, ndjeni më shumë, perceptoni më thellë dhe shkëlqeni në çdo formë arti apo shprehjeje shpirtërore. Sot mund të shprehni ndjenja të fshehura përmes fjalës, figurës apo ndonjë forme krijuese që prek të tjerët. Nuk është dita për logjikë të ftohtë, por për ndjeshmëri dhe empati.

2. Gaforrja

Frymëzimi ju udhëheq në karrierë – dhe të tjerët e ndiejnë se jeni lidhur me diçka më të madhe.

Neptuni ndriçon pikën më të lartë të hartës suaj, duke ju çuar drejt vizioneve të qarta, ndikim shpirtëror në punë dhe vendimmarrje intuitive. Ju rrezatoni qetësi dhe udhëheqje të natyrshme. Është një ditë e mrekullueshme për të ndjekur një projekt që ju frymëzon – ose për të ndarë një ide që mund të prekë zemrat e të tjerëve.

3. Shigjetari

Stili, krijimtaria dhe bukuria ju rrethojnë – dhe ju ndjeni gëzim të vërtetë nga vetë-shprehja.

Neptuni ju ndihmon të çlironi potencialin artistik dhe të lidheni me veten nëpërmjet artit, modës apo ndjeshmërisë estetike. Kjo është një ditë ku mund të ndriçoni përmes gjërave që ju japin gëzim – duke përfshirë dashurinë. Bukuria është terapi për ju sot.

—

3 shenjat që duhet të ecin me kujdes – e enjte, 1 maj 2025

1. Ujori

Mendja fluturon larg – por mos harroni të qëndroni në tokë.

Ndërsa Neptuni ngacmon imagjinatën tuaj, mendimet tuaja janë të bukura, por shpesh të shpërqendruara. Është e lehtë të humbni në fantazi, të zmadhoni detaje të vogla apo të ngatërroni intuitën me supozime. Para një takimi apo vendimi të rëndësishëm, bëni një ndalesë dhe pyesni veten: “A po flas nga ndjenja apo nga faktet?”

2. Peshorja

Romanca ju tundon me ëndrra, por realiteti kërkon të dëgjohet.

Ju mund të ndiheni të magjepsur nga dikush, ose një lidhje ekzistuese mund të duket më e thellë se kurrë. Por Neptuni mund të krijojë iluzione – duke i bërë ndjenjat të duken më të mëdha se janë. Jepini zemrës tuaj hapësirë për të ndjerë, por mos harroni të shihni me sy të kthjellët. Mos vendosni pa reflektim.

3. Peshqit

Dëshira për të kënaqur veten është e fortë – por buxheti ka nevojë për kufij.

Neptuni në shtëpinë tuaj të financave mund t’ju shtyjë drejt shpenzimeve të bukura, por të pamenduara. Mund të jeni të tunduar të blini diçka që nuk ju nevojitet vetëm sepse është e bukur apo ju ngre shpirtin. Kujdesuni për paranë siç kujdeseni për artin: me ndjeshmëri, por edhe me maturi.

Fjalë nga Susan Miller për këtë ditë:

“Kur shpirti flet, dëgjoni me kujdes. Kur zemra rrjedh, kanalizojeni në krijim. Por mos harroni: ëndrrat janë të bukura – por jeta kërkon edhe përkushtim, durim dhe qartësi."/noa.al

Horoskopi i plotë ditor nga Susan Miller, e enjte, 1 Maj 2025