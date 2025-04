Trafik droge nga Tajlanda në Greqi me postë, në pranga një shqiptar e dy grekë

Dy grekë nga Patra dhe një shtetas shqiptar janë arrestuar në Greqi, të akuzuar për trafik droge.

Ata u kapën në flagrancë teksa merrnin tre pako, të cilat mbërritën në degën qendrore të Postës Helenike (ELTA) në Patra, nga Tajlanda, nëpërmjet aeroportit ndërkombëtar “Eleftherios Venizelos”.

Sipas burimeve, paketat me një kilogram marijuanë me vlerë 23 mijë euro, janë dërguar të regjistruara me marrës që rezultonin të ishin nga Patra. Kur kanë shkuar në Postë dhe i kanë marrë, menjëherë ka ndërhyrë policia dhe i ka arrestuar.

Mes të arrestuarve, është edhe një person që dyshohet se ka lidhje me pronësinë e një lokali të njohur nate në qytet. Në kontrollin e një shtëpisë të tij, policia gjeti dhe sekuestroi 36 gram kokainë dhe dy peshore elektronike.

I riu shqiptar njihet për autoritetet vendase të rendit, pasi u arrestua sërish disa ditë më parë për një rast droge.