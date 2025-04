HORROR në Itali/ Shqiptarja gjendet e vdekur, e lidhur pas një peme! Dyshohet se…

Një ngjarje tronditëse ka ndodhur në Itali, teksa një 27-vjeçare me origjinë shqiptare është gjetur e pajetë, e lidhur pas një peme.

Viktima u gjet pranë të ashtuquajturës “Ura e Sherifit”, përgjatë rrugës midis Larinos dhe Biferninës. Ish-bashkëshorti i saj 51-vjeçar shkoi ta kërkonte, i shqetësuar se mos ajo kryente ndonjë akt ekstrem. Ishte ai që kërkoi ndihmë duke njoftuar policinë dhe mjekët, të cilët nuk mundën të bënin gjë tjetër veçse të konfirmonin vdekjen e tij.

Burri u mor në pyetje gjatë në kazermë, duke u ofruar hetuesve versionin e tij të fakteve, të cilët po ruajnë konfidencialitetin maksimal. Për momentin nuk ka persona nën hetim.

Gruaja, nënë e një fëmije shtatëvjeçar, jetonte vetëm me djalin e saj pas përfundimit të marrëdhënies me bashkëshortin e saj. Ajo njihej në fshat për angazhimin e saj në punë në një qendër për emigrantët dhe për lidhjen e fortë me të birin, i cili përshkruhej nga të gjithë si qendra e jetës së saj.

Një autopsi është planifikuar për të premten, më 2 maj, mbi trupin e 27-vjeçares e gjetur pa jetë. Prokuroria Publike e Larinos ka hapur një dosje hetimore, ndërsa karabinierët po vazhdojnë hetimet e tyre për të sqaruar dinamikën e fakteve.