Susan Miller: 3 shenjat më me fat dhe 3 që duhet të tregojnë kujdes sot, e mërkurë, 30 prill 2025

Energjia e Venusit që sapo ka hyrë në Dashi prek secilën shenjë në mënyrën e vet – për disa, ajo sjell dritë, ndriçim dhe rritje personale; për të tjerë, një thirrje për kujdes, durim dhe përqendrim tek vetja.

Susan Miller na fton të dëgjojmë më nga afër zemrën dhe të veprojmë me ndjeshmëri, edhe në vendimet më të vogla.

Më poshtë gjeni 6 shenjat më të spikatura për këtë ditë:

Shenjat më me fat të ditës

Dashi

Ju jeni në qendër të vëmendjes – me hijeshi, fuqi dhe magnetizëm personal. Venusi hyn në shenjën tuaj, duke ju veshur me një nur të dukshëm që tërheq njerëz, mundësi dhe dashamirësi. Në dashuri, jeni më tërheqës dhe më të gatshëm të afroni dikë me energji pozitive. Në pamje dhe në qëndrim, rrezatoni vetëbesim, gjë që do t’ju hapë dyer edhe në fushën profesionale. Sot është dita për t’u kujdesur për veten, për të përmirësuar imazhin dhe për të kërkuar atë që doni – pa frikë. Kjo është një ditë ku çdo përpjekje e sinqertë për rritje personale shpërblehet.

Shigjetari

Zemra juaj ndizet nga dëshira për dashuri, krijimtari dhe gëzim të pastër. Venusi ndriçon fushën e dashurisë dhe argëtimit, duke ju dhënë sharm, ngrohtësi dhe një ndjesi të thellë lumturie. Nëse jeni në një lidhje, mund të ndjeni rikthimin e pasionit dhe gëzimit të përbashkët. Beqarët do të kenë fat në takime të reja që mund të kthehen në diçka më shumë. Në planin emocional, sot është dita për të lënë pas pasiguritë dhe për t’u zhytur në çaste të bukura. Kjo është kohë për ndjenja të sinqerta dhe për ta jetuar jetën me më shumë ngjyrë.

Luani

Vetëbesimi juaj magnetik është në kulm – dhe njerëzit ju ndjekin natyrshëm. Venusi ndriçon fushën e udhëtimeve, studimeve dhe përvojave të reja. Sot keni nevojë të hapeni ndaj botës, të mësoni diçka të re, të njihni njerëz të panjohur ose të planifikoni një arratisje që ju pasuron. Në dashuri, ndiheni më të lirë dhe më të qartë për atë që kërkoni. Nëse i jepni hapësirë shpirtit tuaj eksplorues, mund të zbuloni edhe më shumë për veten. Kjo është dita ideale për të menduar përtej rutinës – dhe për të ndjekur thirrjen e aventurës.

—

Shenjat që duhet të ecin me kujdes këtë ditë

Peshorja

Marrëdhëniet kërkojnë më shumë vëmendje, por edhe qetësi nga ana juaj. Venusi ndodhet përballë shenjës tuaj, duke ndikuar në mënyrën si lidheni me të tjerët. Kjo mund të sjellë thellim të lidhjeve, por edhe ndjesi të papritura shqetësimi apo ngutjeje në marrëdhënie. Disa prej jush mund të ndihen tërhequr nga dikush, por njëkohësisht të pavend për t’u hapur. Tensioni mes dëshirës për afërsi dhe nevojës për hapësirë mund të krijojë paqartësi. Sot, qasuni njerëzve me mirëkuptim dhe kujdes – dhe mos nxitoni të largoheni para se të dëgjoni zemrën.

Akrepi

Rutina e përditshme kërkon përkujdesje të zgjuar – dhe kujdes ndaj teprimit. Venusi ndriçon fushën e punës dhe shëndetit, duke ju dhënë dëshirë për ta përmirësuar ditën, por edhe rrezik për t’u shpërqendruar ose për të kërkuar rehati të menjëhershme. Marrëdhëniet me kolegët përmirësohen, por ju duhet të gjeni balancën mes përkëdheljes dhe përkushtimit. Kujdesuni për veten, po, por mos e lini veten pas dore duke e tepruar me dembelizëm apo shpenzime të kota. Vetëdisiplina është po aq pjesë e vetëdashurisë sa pushimi.

Peshqit

Financat dhe vetëvlerësimi duan stabilitet më shumë se luks të përkohshëm. Venusi ndikon në sferën e të ardhurave dhe kënaqësive materiale. Kjo mund të sjellë rritje në të ardhura, klientë të rinj ose mundësi të bukura. Por gjithashtu sjell një tundim për të shpenzuar për kënaqësi afatshkurtra që mund të lënë boshllëk më vonë. Në vend që të bini në pasionin e blerjeve impulsive, përdoreni këtë energji për të investuar tek vetja dhe siguria juaj ekonomike. Kujtoni: vlera juaj nuk matet me çmimin e gjërave që keni, por me atë çfarë ju japin përbrenda.

***

Venusi i sjell butësi ditës, por kërkon edhe vetëdije. Ajo na nxit të duam më shumë, të kujdesemi më shumë dhe të shohim bukurinë aty ku zakonisht nuk ndalemi. Por për ata që nuk dëgjojnë nevojat e tyre të brendshme, ajo mund të sjellë hutim apo shpërdorim energjie. Sot, dëgjoni zemrën, por mbajeni mendjen të kthjellët. /noa.al

Horoskopi i plotë ditor nga Susan Miller – E mërkurë, 30 prill 2025