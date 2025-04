Shisnin drogë në Rodos, arrestohen shqiptarët nënë e bir

GREQI- Autoritetet greke kanë vënë në pranga një 30 -vjeçar shqiptar dhe nënën e tij. Arrestimi i tyre ka ardhur pasi u kapën duke trafikuar kokaine në Rodos. Pas arrestimit, i riu u la në paraburgim, ndërsa nëna e tij u lirua me kusht.

Hetimi filloi pas një informacioni anonim të marrë nga Nëndrejtoria e Prokurorisë dhe Hetimit të Krimeve në Rodos, sipas të cilit 30-vjeçari, i njohur për autoritetet nga një rast i mëparshëm trafikimi droge për të cilin ai ishte lënë më parë në paraburgim dhe ishte liruar me kushte kufizuese, ishte rikthyer në trafikimin aktiv të kokainës.

Siç u vërtetua që në ditët e para të mbikëqyrjes, i riu shqiptar mbante një apartament në katin përdhes në një pallat në Ialyssos, ndërsa për udhëtimet e tij përdorte një automjet që i përkiste një personi tjetër, pikërisht për të shmangur identifikimin nga autoritetet.

Aktiviteti i tij ishte shumë i dyshimtë: kryesisht në orët e pasdites dhe të natës, 30-vjeçari dilte nga shtëpia dhe hipte në automjet, duke kryer manovra të shumta kundërvëzhgimi, ndryshime të papritura drejtimi, kthesa në rrugë me një drejtim, me sa duket duke u përpjekur të dallonte çdo oficer policie që e ndiqte. Pavarësisht vështirësive, autoritetet arritën ta gjurmonin atë.

Operacioni i kapjes

Mëngjesin e 26 prillit 2025, u organizua një operacion policor. Në orën 09:10, 30-vjeçari u pa duke dalë nga shtëpia e tij. Nën mbikëqyrjen e autoritetit gjyqësor, u krye një kontroll trupor pa gjetur asgjë dhe më pas u krye një kontroll në banesën e tij, gjithashtu pa rezultate të menjëhershme.

Për shkak të indikacioneve, policia kontrolloi edhe apartamentin në katin e sipërm, ku jetonte nëna e tij, me të cilën 30-vjeçari kishte akses dhe çelësa çdo ditë. Atje, me ndihmën e një qeni të trajnuar posaçërisht për zbulimin e drogës nga policia, një qese plastike që përmbante 12 pako kokainë me një peshë totale bruto prej 882.6 gramësh u gjet në dollapin e një dhome gjum . Në të njëjtën kohë, u gjet edhe një peshore elektronike precize.

Hetimi policor zbuloi se përfitimi financiar i paligjshëm që 30-vjeçari mund të kishte nxjerrë nga trafikimi i sasisë së sekuestruar të kokainës arrinte në afërsisht 88,260 euro, duke marrë parasysh se çmimi i shitjes në Rodos është rreth 100 euro për gram.

Duke dhënë një dëshmi para hetuesit, ai mori përgjegjësinë, duke thënë se kishte një borxh prej rreth 18,000 eurosh ndaj një rrjeti trafikimi kokaine nga një rast i mëparshëm i posedimit të 220 gramëve për të cilin ishte ndaluar përkohësisht, dhe se iu kërkua urgjentisht të shlyente borxhin pas lirimit të tij, dhe për këtë arsye ai mori përsipër sasinë specifike pa dijeninë e nënës së tij. Nëna e tij, nga ana tjetër, deklaroi se nuk e kishte idenë për aktivitretin kriminal të të birit.