Paolo Fox: 3 shenjat me më shumë fat dhe 3 që duhet të ecin me kujdes për të mërkurën, 30 prill 2025

Në këtë të mërkurë, yjet nuk flasin njësoj për të gjithë. Disa shenja do të ndihen të mbështetura nga qielli, të gatshme të nisin kapituj të rinj të jetës, ndërsa të tjera do të ndihen të thirrura për të reflektuar, për të matur hapat dhe për të dëgjuar më shumë veten.

Paolo Fox, me përvojën e tij të gjatë në astrologji, na sjell udhëzimet e kësaj dite të veçantë.

Shenjat më me fat të ditës

1. Dashi

Një rrezatim i ri vitaliteti ndriçon këtë ditë për ju. Energjia e Diellit në një aspekt të favorshëm ju mbush me vrull, guxim dhe dëshirë për të vepruar. Sot është dita ideale për të ndërmarrë hapa të rëndësishëm në karrierë apo për të hedhur themelet e një bashkëpunimi të ri. Në dashuri, ata që zakonisht mbrohen shumë, do të ndihen të hapur ndaj njohjeve të reja. Taroti i ditës ju jep "Karrocën" – triumfi është pranë, nëse ecni me vendosmëri. Mos e shpërdoroni këtë energji të artë: është koha për të lëvizur drejt ëndrrave tuaja.

2. Shigjetari

Sot horizontet tuaja hapen si asnjëherë më parë. Jeni të etur për aventura të reja, mundësi profesionale dhe lidhje të thella personale. Qielli flet për udhëtime, për marrëveshje të papritura, për ftesa që ndryshojnë rrjedhën e ditës suaj. Në dashuri, mes dëshirës për pavarësi dhe nevojës për siguri, arrini të gjeni një ekuilibër të shëndetshëm. "Rrota e Fatit" nga tarotët është karta juaj sot: jeta mund t’ju surprizojë këndshëm. Sot është dita për të hedhur hapa të mëdha me besim dhe optimizëm.

3. Luani

E gjithë bota duket sikur rrotullohet rreth jush sot. Vetëbesimi, forca dhe magnetizmi juaj arrijnë kulmin. Jeni në qendër të vëmendjes, në dashuri dhe në punë. Nuk mungojnë mundësitë për të marrë role të rëndësishme, për të udhëhequr dhe për të ndriçuar edhe të tjerët me energjinë tuaj. Taroti i ditës ju fal "Diellin" – simbol i suksesit, qartësisë dhe lumturisë. Përdoreni këtë fuqi jo për të dominuar, por për të ndërtuar lidhje të forta dhe për të ndihmuar edhe ata që ju rrethojnë.

—

Shenjat që duhet të ecin me kujdes këtë ditë

1. Akrepi

Thellësia që ju karakterizon është edhe sfida juaj sot. Qielli zbulon sekrete dhe të fshehta, por mos lejoni që emocionet e forta t’ju bëjnë të humbni kontrollin. Në dashuri, pasioni është i zjarrtë, por edhe i paqëndrueshëm – kujdes me fjalët që mund të lëndojnë. Në punë, informacione të reja mund të kërkojnë që ju të rishikoni strategjitë tuaja. Taroti i ditës është "Vdekja", jo për të treguar një fund, por një rilindje: duhet të lini pas të vjetrën për të hapur rrugë të resë. Reflektoni para se të veproni.

2. Peshorja

Sot kërkohet më shumë durim dhe diplomaci nga ana juaj. Edhe pse Venusi ju mbështet në dashuri duke ju bërë më tërheqës, në punë duhet të shmangni çdo përplasje direkte. Rrethana të vogla mund të kërkojnë maturi të madhe. "Drejtësia" në tarot ju fton të ruani ekuilibrin dhe të kujtoni se gjithçka që japim, kthehet. Kujdesuni për trupin dhe mendjen tuaj: tensioni i brendshëm mund të reflektohet fizikisht. Sot, fitorja vjen përmes qetësisë dhe maturisë.

3. Peshqit

Ndjeshmëria juaj është e thellë sot, ndonjëherë aq shumë sa mund t’ju bëjë të ndiheni të mbingarkuar emocionalisht. Në dashuri, keni nevojë për qartësi dhe ngrohtësi, por mos e kërkoni atë me ngut: përgjigjet do të vijnë vetë. Në punë, mund të ndjeni nevojën për t’u tërhequr pak dhe për të reflektuar më shumë. "Ylli" në tarot ju jep një shenjë shprese, por ju kërkon gjithashtu durim dhe besim. Kujdesuni për energjinë tuaj: alternoni momentet e aktivitetit me çaste të qeta dhe mos harroni të dëgjoni veten.

***

Sot, yjet flasin për ndryshim, guxim dhe ndjeshmëri. Ata që dinë të dëgjojnë veten dhe qiellin do të dinë edhe si të zgjedhin rrugën më të mirë. Besoni te rruga që ndriçon brenda jush dhe mos kini frikë nga ajo që është e panjohur – aty ku zemra dridhet, lindin mrekullitë. /noa.al

