Fier – Edi Rama mes të rinjve: Votuesit e parë do të vendosin për Shqipërinë evropiane në 11 maj

Kryetari i Partisë Socialiste, Edi Rama, zhvilloi sot në Fier një takim të posaçëm me të rinjtë, në kuadër të fushatës “Votues i Parë për Pasaportën Europiane”.

Në fjalën e tij para të pranishmëve, Rama theksoi rëndësinë historike që mbartin sipas tij zgjedhjet e 11 majit, veçanërisht për votuesit e rinj që do të hedhin votën e tyre për herë të parë.

“11 maji është një takim me historinë,” deklaroi Kryeministri, duke vlerësuar se me votën e tyre të rinjtë do të vendosin për një Shqipëri europiane dhe për rrugëtimin e vendit drejt anëtarësimit në Bashkimin Europian.

Sipas Ramës, këto zgjedhje nuk janë thjesht për një mandat të ri të Partisë Socialiste, por një ndarje mes të shkuarës dhe së ardhmes, njësoj si zgjedhjet historike të vitit 1992.

Kryetari i PS-së u bëri thirrje të rinjve që të ndajnë zgjedhjen e tyre me të tjerët, duke i inkurajuar shokët, shoqet, bashkëmoshatarët dhe komunitetin e tyre të dalin dhe të votojnë më 11 maj.

“Këto zgjedhje janë më shumë sesa një çështje partie. Janë një çështje kombëtare për të ardhmen europiane të Shqipërisë,” theksoi Rama.

Vota për një Shqipëri europiane

Rama nënvizoi gjithashtu se vota për Partinë Socialiste më 11 maj është një votë për Shqipërinë në Bashkimin Europian, një votë që mban brenda vetes amanetin e rilindësve, sakrificat e emigrantëve dhe ëndrrat e të gjitha brezave shqiptarë për barazi me qytetarët e tjerë europianë.

Votuesit e rinj dhe përfaqësimi në Kuvend

Në fjalimin e tij, Kryeministri vuri në dukje faktin se Partia Socialiste ka në radhët e saj skuadrën më të re në historinë e zgjedhjeve, me vajza dhe djem që vijnë direkt nga radhët e të rinjve të qyteteve dhe fshatrave të Shqipërisë.

Në qarkun e Fierit, Rama theksoi se dy prej tyre janë tashmë deputetë në Kuvend, ndërsa të tjerë janë pjesë e listës për zgjedhjet e 11 majit.

Apeli për bashkim përtej bindjeve politike

Rama u bëri thirrje të rinjve të bashkohen përtej bindjeve politike, jo thjesht si socialistë apo demokratë, por si shqiptarë europianë, të gatshëm për të kontribuar në rrugëtimin e vendit drejt integrimit europian.

—

Premtimet kryesore nga fjalimi:

Anëtarësimi i Shqipërisë në Bashkimin Europian përmes një mandate të ri të Partisë Socialiste.

Përfaqësim i ri dhe më i freskët në Kuvend, me deputetë të rinj që vijnë nga gjiri i të rinjve shqiptarë.

Vota si akt historik që lidhet me idealet e rilindësve, sakrificat e emigrantëve dhe ëndrrat për barazi europiane.

—

Batutat kryesore:

“11 maji është një takim me historinë.”

“Këto zgjedhje janë më shumë sesa zgjedhje për një mandat të katërt të PS-së.”

“Asnjëherë më parë Partia Socialiste nuk ka pasur një skuadër kaq të re në fletën e votimit.”

“Vota e 11 majit mban brenda edhe profecinë e heroit tonë kombëtar, Gjergj Kastrioti.”

“Vota drejt në qendër, as majtas, as djathtas.” /noa.al