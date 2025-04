Mark Samson letër Prokurorisë për vrasjen e Ilaria Sulës: Donte të lidhej me meshkuj të tjerë

“U lodha duke pritur dhe ajo po kërkonte lidhje të tjera.”

Kështu, Mark Samson, autori i vrasjes së Ilaria Sulës, rindërton momentet që i paraprinë vrasjes që ndodhi natën midis 25 dhe 26 marsit. Në letrën e dërguar nga burgu Regina Coeli prokurorëve të Romës, Samsoni flet për marrëdhënien e tij me shqiptaren, duke u ndalur te “frustrimet” e tij dhe bisedën e fundit që pati me të.

Sipas letrës, të dy folën për historinë e tyre të dashurisë nga ora 22:15 deri në mesnatë, duke u përfshirë në një debat të nxehtë që për Samsonin shënoi nisjen e tragjedisë. Krimi ndodhi në shtëpinë në rrugën “Homs”, ku ai jetonte me prindërit e tij.

Historia bëhet më e detajuar kur 23-vjeçari flet për momentin kur Ilaria e pyeti nëse mund të qëndronte tek ai.

“Po bëhej vonë dhe Ilaria më pyeti nëse mund të qëndronte natën në shtëpinë time. I dhashë disa pizhame që të flinte rehat”, shkruan ai.

Pastaj rrëfimi kalon në tone më intime.

“Shtrihemi në shtratin tim, fillojmë të flasim për gjërat e bukura që kemi përjetuar së bashku… dashurinë, jetën… pastaj nofkat në shqip, ‘Shpirt’, ‘Zemra ime’, dhe ato filipinase, ‘Bebe Ko’, ‘Mahal’, ‘Asawa’” .

Gjithashtu, në letër Samsoni përshkruan me qartësi veprimet që ndërmori në orët pas vrasjes. Pasi e goditi me thikë Ilarinë, ai thotë se u përpoq ta fuste trupin në një karrocë brenda makinës së tij, por nuk ia doli menjëherë.

“Hapa të gjitha dyert e makinës për të parë nëse karroca do të vendosej në sedilje në vend të bagazhit, por më kot.”- tregon ai.

Pastaj shtoi se ishte kthyer në apartament për të marrë valixhen dhe e kishte zvarritur jashtë: “E nxora karrocën nga ndërtesa, ishte një ditë me një diell të ndritshëm e verbues” .

Përshkrimi vazhdon me vëmendje ndaj detajeve: “Shoh dy vajza që vijnë në drejtimin tim, i lë të kalojnë dhe menjëherë pas kësaj ngre karrocën pa ndihmën e askujt: Hap ndarjen e bagazheve dhe ndalem për një moment për të rifituar forcat”.

Midis rreshtave të letrës, i riu rrëfen një gjest në dukje absurd, por që kap ftohtësinë e momentit.

“Rreth orës 4:30 pasdite ndalova te një dyqan duhani dhe bleva cigare dhe një çakmak”, shkroi ai, ndërsa tregon se trupi i Ilarias ishte ende në bagazhin e makinës.

Detaji i frikshëm iu konfirmua hetuesve si pjesë e udhëtimit të tij, përpara se të hidhte valixhen që përmbante trupin në një përrua në zonën e “Capranica Prenestina”.

Me deklaratat e reja të Samsonit dhe informacionin e dhënë nga nëna e tij, Prokuroria e Romës duket se ka siguruar elementë të dobishëm për të rindërtuar me saktësi më të madhe fazat e vrasjes dhe fshehjen e trupit. Dinamika e përshkruar nga krimineli i rrëfyer përputhet me gjetjet e bëra nga hetuesit dhe dëshmitë e mbledhura në ditët pas zhdukjes së shqiptares.