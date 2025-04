Hidhet shorti, përcaktohen gjysmëfinalet e ‘final four’ për titullin kampion

Me zhvillimin e javës së 36-të, Kategoria Superiore e uli siparin e kampionatit normal. Katër skuadrat e para do ta vazhdojnë betejën mes tyre në të ashtuquajturin “final four”, në kërkim të titullit kampion. Shorti i hedhur mesditën e sotme ka vendosur përballë në gjysmëfinale Egnatian dhe Partizanin, si dhe Vllazninë me Dinamo City.

Fituesit do të përballen në finalen e “final four”, për të shpallur kampionin e Superiores për këtë sezon, që po mbaron. Kujtojmë se fituesi i titullit në fuqi është Egnatia, ashtu sikurse edhe e Kupës së Shqipërisë dhe Superkupës së Shqipërisë.

Skuadra rrogozhinase i mbylli e para në renditje 36 javët e kampionatit të rregullt, ndaj shihet si favorite kryesore për ta mbrojtur titullin kampion, por sfidat e “final four” do të vendosin gjithçka, fusha e blertë.

Pas shortit u vendos edhe kur do të luhen këto sfida. Kështu, Vllaznia dhe Dinamo City do të përballen më 4 maj, ndërsa Egnatia dhe Partizani më 5 maj. Të dyja ndeshjet do të zhvillohen në “Arena Kombëtare”, ashtu si edhe finalja, e cila do të drejtohet nga polaku me stemën e FIFA-s, Szymon Marciniak.