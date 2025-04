Superkompjuteri i Opta-s tashmë e di se cili ekip do ta fitojë Champions League

Pasi ka përfunduar Kupa e Mbretit në Spanjë, tani është koha për Champions League. Futbolli nuk pushon. Barcelona përballet me një tjetër episod këtë sezon, kush e di, ndoshta me të njëjtin fat si në “Copa del Rey”, ku arriti të fitonte trofeun duke mposhtur Real Madridin në shtesë.

Gjysmëfinalet e para të Champions League luhen këtë javë, teksa përpara përballjeve mes katër ekipeve më të mira të Kontinentit të Vjetër, superkompjuteri i Opta-s ka dhënë tashmë “vendimin” dhe ka zbuluar ekipin që ka më shumë mundësi ta ngrejë trofeun e madh.

Barcelona është ekipi i dytë, sipas parashikimeve, për ta fituar këtë edicion të Ligës së Kampionëve, me 27.4% shanse. Në fakt, katalanasit do të përballen me ekipin që ka më pak gjasa për të triumfuar, Interin e Milanos, i cili po kalon një periudhë të vështirë pas humbjeve kundër Romës dhe, sidomos, ndaj Milanit në “Derby della Madonnina”. Mundësitë e triumfit në Champions për zikaltrit llogariten 19.2%.

Arsenali, që tashmë e di se nuk do ta fitojë Premier League këtë sezon, pasi Liverpool-i u shpall matematikisht kampion pas fitores 5-1 ndaj Tottenhamit, shfaqet si kandidati kryesor për titullin kontinental me 31.3% shanse. Pasi eliminuan Real Madridin në çerekfinale, "topçinjtë" e Mikel Artetës janë favoritë në Champions, jo vetëm për të mposhtur PSG-në e Luis Enrique-s (që ka 22% shanse për të fituar), por edhe për t’u kurorëzuar më 31 maj në “Allianz Arena” të Mynihut.