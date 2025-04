Parashikimi i motit/ Si do variojnë temperaturat përgjatë ditës

Do të mbetet territori shqiptar nën mbizotërimin e motit të kthjellët në të gjithë 24- orëshin ku më të theksuara kthjellimet do të paraqiten në bregdet dhe zonat e ulëta ndërsa me kthjellime dhe vranësira të shpeshta do të dominohen zonat malore Verilindore – Juglindore; më të dukshme vranësirat do të jenë në orët e pasdites.

Ky stabilitet i amtosferës do të na shoqërojë edhe gjatë natës.

Temperaturat e ajrit do të pësojnë rritje në vlerat minimale, por vijojnë kostante maksimalet duke u luhatur nga 6°C vlera minimale e shënuar në qarkun e Dibrës deri në 26°C vlera maksimale e cila pritet në shumë qytete të Zonës së ulët.

Era do të fryjë e lehtë përgjatë gjithë ditës me shpejtësi mbi 35 km/h nga drejtimi; Temperaturave të ajrit do të vijojnë njësoj në vlerat minimale, por rriten maksimalet duke u luhatur nga veriperëndimor për pasojë brigjet detare do të jenë me dallgëzim të ulët.