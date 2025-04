Kursi i këmbimit, forcohen valutat e huaja ndaj lekut

Në tregun e këmbimit valutor vendas, këtë të hënë, monedhat e huaja kanë shënuar rritje ndaj lekut krahasuar me ditën e shtunë.

Sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë, dollari amerikan është forcuar me 0,15 lekë dhe këmbehet në nivelin e 87,11 lekëve. Euroja gjithashtu ka shënuar rritje, duke arritur në 98,89 lekë, me një rritje prej 0,14 lekësh.

Paundi britanik ka regjistruar një mbiçmim më të ndjeshëm prej 0,63 lekësh, duke u këmbyer me 116,27 lekë, ndërsa franga zvicerane është forcuar me 0,26 lekë dhe aktualisht këmbehet me 105,07 lekë.