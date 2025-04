Berisha në biznesin fason: Do u kompensojmë për çdo humbje nga rënia e euros! Situata e vështirë për ju do të marrë fund më 11 Maj

Berisha premton "revolucion fiskal" dhe ulje të kostove për biznesin fason

Kryetari i Partisë Demokratike – Aleanca për Shqipërinë e Madhe (PD-ASHM), Prof. Dr. Sali Berisha, gjatë një takimi sot me sipërmarrës dhe punonjës të industrisë fason, prezantoi planin e tij për një "revolucion fiskal" që synon përmirësimin e klimës së biznesit në vend.

Berisha theksoi rëndësinë strategjike të industrisë fason, duke e cilësuar atë si burim prodhimi, punësimi dhe krenarie kombëtare.

Ai kritikoi qeverinë aktuale për, sipas tij, injorimin e krizës së shkaktuar nga rënia e euros me 35%, që ka çuar në mbylljen e shumë kompanive dhe humbjen e mijëra vendeve të punës, kryesisht të grave.

Në kuadër të programit të tij ekonomik, Berisha premtoi:

Kompensim të plotë të humbjeve të bizneseve nga rënia e kursit të euros.

Uljen e çmimit të energjisë për bizneset nga 18 lekë në 6 lekë për kilovat.

Përgjysmim të çmimit të ujit dhe qirave për industrinë fason.

Kufizim të taksave vendore në maksimum 1% të xhiros për bizneset.

Lehtësira fiskale të reja dhe trajnime për punonjësit për të rritur kapacitetet prodhuese.

Në fushën sociale, Berisha propozon një politikë mbështetëse për familjet shqiptare, përfshirë:

Bonus financiar për lindjen e fëmijës së tretë, i disponueshëm deri në moshën 23 vjeç të prindërve.

Rimbursim të plotë të listës së barnave, sipas modelit italian.

Lideri demokrat theksoi krizën demografike që po përjeton Shqipëria, duke e quajtur emigracionin një kërcënim të madh për të ardhmen e vendit. Ai u zotua për politika që do të nxisin kthimin e emigrantëve dhe do të krijojnë një sistem më të drejtë social dhe ekonomik.

Në përmbyllje të takimit, Berisha u bëri thirrje të pranishmëve të promovojnë programin e PD-ASHM, duke e cilësuar atë si një mundësi për një "ndryshim të vërtetë" në Shqipëri pas 11 majit.

FJALA E PLOTË

Vetëm përgëzime dhe siguri se ne do bëjmë një revolucion fiskal.

Do të transformojmë klimën për biznesin.

Kësaj here ne kemi edhe një eksperiencë, dhe me shpejtësi do të vendosim standardet më optimale, më miqësore për biznesin.

Për të gjithë eksportet, ne garantojmë së pari një bord që do kompensojë qindarkë për qindarkë rënien e euros, që është një faktor që dëmton shumë çdo sipërmarrës që prodhon për eksportin.

E dyta, ne do ulim çmimin e energjisë nga 18 do të jetë 6 lekë. Do ta kemi më të ulëtin dhe kjo përbën një leverdi të mirë për biznesin.

Rënia e euros është një problem shumë i madh.

U boshatis vendi. Para një jave unë isha në Qafë të Malit, një investim me të vërtetë shumë impresionues në ujin Lajthiza, një investim dhjetëra milionë euro.

Punëtorë nga Azia, kishte edhe vendas, por punëtorë nga Azia.

Para dy ditësh isha në Borsh. Në Borsh nga Mianmari gjeta aty.

Ky ndoqi këtë politikë, të ikin se do marrim punëtorë nga jashtë.

Mirëpo kjo na zbrazi ne, e zbrazi në mënyrë të pamëshirë dhe i ka dhënë vendit disa tregues që nuk i ka më askush.

Javën e kaluar, sipas OKB, ne ishim vendi me lindshmërinë më të ulët në botë për shkak të emigracionit.

Çka do të thotë se një përpjekje shumë të madhe duhet të bëjmë për ta sjellë kombin në moshën e rinisë, se faktikisht e ka humbur atë moshë.

Kanë ikur mbi 600 e ca mijë të rinj në 10 vite.

Krahu i punës dhe tregu i punës është jashtëzakonisht i rëndësishëm. Ne, edhe në këtë aspekt do kemi një bashkëpunim shumë të ngushtë me sipërmarrjen në mënyrë që të ketë një trajnim të vazhdueshëm.

Shteti do të krijojë të gjithë lehtësirat fiskale dhe të tjera për këtë proces.

Do bëjmë një politikë demografike me të cilën synojmë të nxisim në maksimum lindjen e fëmijës së tretë, duke e marrë përsipër nga lindja gjer 23 vjeç.

Do bëjmë gjithçka për të kthyer ata që kanë ikur, siç jeni kthyer ju, një histori e vërtetë suksesi dhe sot mbijetoni në kushte të vështira.

Në kushte të vështira sepse rënia me 35 përqind i kursit të euros dhe injorimi total i kësaj rënie, sepse qeveria ka mundësi t’u kompensojë sepse ju paguani rrogat, ju keni arritur ta mbani, por të tjerët kanë falimentuar. Me mijëra punëtorë kanë humbur vendet e punës.

Kjo sepse bëhet marrëveshje mes trafikantëve dhe betonit. Mes trafikantëve dhe qeverisë. Kjo është e vërteta.

Tre vite me radhë që prodhimi industrial bie në mënyrë të vazhdueshme.

Nga viti 2023 deri në vitin 2024, eksportet, që janë prodhim dhe punësim, kanë rënë me 32 përqind.

Pra është krijuar një rreth vicioz.

Por ne do e presim këtë rreth vicioz.

Prapë do i rikthehemi biznesit. Ne duhet të krijojmë klimën më miqësore.

Për ne, motoja do jetë prodhim, prodhim, prodhim.

Prodhimi është punësim, prodhimi është të ardhura, prodhimi është zhvillim dhe ne do bëjmë gjithçka për prodhimin.

Shumë faleminderit për këtë pritje.

Shfrytëzoj rastin t’u jap ju përshëndetjet më të përzemërta për këtë sipërmarrje model që keni ngritur dhe drejtoni.

U përshëndes me shumë përzemërsi ju zonja dhe zonjushe që punoni këtu dhe keni arritur standardet më të mira në një sipërmarrje ku punohet me qarqe të integruara, një sipërmarrje që eksporton jashtë vendit produkte shumë cilësore dhe të vlerësuara.

Dua ta përgëzoj edhe njëherë sipërmarrësit dhe ortakët sepse 3 vitet e fundit kanë qenë kushte jomiqësore pune për ët gjithë prodhuesit dhe eksportuesit në Shqipëri.

Kanë qenë jomiqësore për arsye se euro, me të cilën këta i kanë transaksionet, këtu u zhvlerësua me 35 përqind, zhvlerësim shumë i dëmshëm për një sipërmarrje, e cila ka një marzh të caktuar fitimi.

Dhe qeveria, në vend që të krijonte bordin me të cilin të kompensonte çdo cent të rënies së euros dhe këta të mbanin sipërmarrjet dhe t’i zgjeronin më tej, ndodhi që qindra e qindra sipërmarrje eksporti u mbyllën.

Dhe ata që i kanë mbajtur, i kanë mbajtur falë aftësive të tyre sepse kushtet kanë qenë të papërshtatshme, të rënda.

Qeveria doli me një qëndrim ndaj eksportuesve, një qëndrim absolutisht jo vetëm antiekonomik, por në çdo aspekt shumë të dëmshëm.

Edi Rama në vend se të kompensonte për euron e rënë, doli me mendimin se fasonët janë ndërmarrje për botën e tretë.

Ja urdhëro të vijë këtu të shohë se cila është bota e tretë në duart tuaja.

Fasonët janë prodhim, punësim dhe janë krenari kombëtare.

Kjo është e vërteta.

Dhe fasonët e kanë një specifikë. Punësojnë në tërësi shumë më tepër gra se sa burra për shkak të kërkesave, vëmendjes, përqendrimit dhe cilësisë që kërkon puna e fasonit.

Tani ky zotëri që bën xhiro dhe mbledh gratë e administratës me detyrim kudo që shkon, a mund t’u thotë atyre se pse nuk ndihmoi me qindtra ndërmarrje fason që punësonin qindra gra e vajza dhe mbanin familjet e tyre, por i la të falimentonin dhe ato të largohen ose të jetojnë në varfëri, ose të marrin rrugët e dheut në emigracion.

Ai ka ndërmarrë një tur me banalitete, me të cilat do të zhvlerësojë të gjitha problematikat e mëdha të krijuar sot për sipërmarrjen. Do të mbulojë falimentimet masive.

Nga viti 2023 deri në vitin 2024, eksportet në Shqipëri janë ulur me 32 përqind.

Pra, pothuaj një e treta e vendeve të punës janë shkatërruar. Një e treta e rrogave që hynin në familje, nuk janë më.

Çdo vend ka një fond për mbrojtjen e eksporteve. Kur sheh vështirësi në ndërmarrjet e eksportit, u shkon në ndihmë sepse është prodhim, rrogë, familje…

Dhe kjo nuk ndodh. Ai vazhdon xhiron e tij me një fjalor të mjerë prej mjerani, por kjo situatë me 11 Maj merr fund.

Unë u garantoj ju se do kompensojmë çdo qindarkë të humbur në euro.

Energjinë do ta shesim me 6 lekë nga 18 që e blejnë sot.

Çmimin e ujit do e përgjysmojmë.

Çdo lloj qiraje, do përgjysmohet dhe bashkitë nuk do mund të vendosin kurrë taksa mbi 1 përqind të xhiros.

Kështu që edhe sipërmarrësi do ktë mundësi të zgjerojë, të investojë, të rrisë rrogat dhe të punësojë më shumë.

Ndaj dhe ju ftoj që këto 12 ditë që kanë mbetur, çdo familjar tuajin, çdo njeri që njihni, që akoma nuk është i vendosur, t’i paraqisni programin tonë se ky program është për çdo shqiptar.

E kemi thënë dhe e themi, ne do vendosim minimumin jetik për çdo pensionist me pension nën 200 euro, për çdo të papunë, për çdo njeri në ndihmë ekonomike, për çdo fëmijë me një prind dhe për studentët me bursë.

Në këtë mënyrë japim një frymëmarrje më të madhe.

Do rimbursojmë 100 përqind listën e ilaçeve që rimburson republika italiane.

Do vendosim bonusin për fëmijën e parë 70 euro, për fëmijën e dytë 60 euro, për fëmijën e tretë nga lindja gjer 23 vjeç.

Do bëjmë gjithçka për të kthyer sa më shumë shqiptarë.

Shembulli, është kthyer në vitin 2006, ka punuar në Itali, është kthyer dhe urdhëroni se çfarë sipërmarrje ka ngritur bashkë me kolegët e tij.