Xavi, krenar për suksesin e Barcelonës: Thoni çfarë të doni, jemi klubi më i mirë në botë

Xavi Hernández e ka shijuar si një tifoz i Barcelonës fitoren kundër Real Madridit në finalen e Kupës së Mbretit, të shtunën në “La Cartuja”. Trajneri që drejtoi blaugranat deri vitin e kaluar ka dashur të dërgojë një mesazh përmes rrjeteve sociale, për ta uruar ekipin katalanas për fitoren, por gjithashtu për të shprehur krenarinë e tij që është pjesë e Barcelonës.

"Thoni çfarë të doni, jemi klubi më i mirë në botë. Viva Barça, PËRGJITHMONË", – shkroi ish-mesfushori, duke e shoqëruar tekstin me një imazh të Kupës, stemës së Barcelonës dhe fjalën "KAMPIONË" me shkronja të mëdha. Ishte një mesazh i shkurtër, por me shumë krenari.

Përveç periudhës së tij të gjatë dhe të suksesshme si lojtar, Xavi Hernández mori drejtimin e Barcelonës në nëntor të vitit 2021, duke zëvendësuar Ronald Koeman. Gjatë dy sezoneve e gjysmë që ishte në krye të ekipit, katalanasit fituan La Liga-n dhe Superkupën e Spanjës në sezonin 2022-2023.

Në fakt, Xavi nuk ishte i vetmi ish-lojtar i Barcelonës që shprehu kënaqësinë e tij përmes rrjeteve sociale. Andrés Iniesta publikoi një imazh të festës së golit të Koundé me fjalën “kampionë”. Gjithashtu mesazhi i Thiago Alcántara ishte shumë i ndjerë.

Ish-lojtari ishte gjatë verës në stafin teknik të Hansi Flick dhe pati një ndikim të madh. "Urime familje. Shumë krenar", – shkroi ish-mesfushori përkrah një fotografie të gjithë skuadrës katalanase në fushë, bashkë me trofeun e fituar. Riqui Puig, Jordi Alba dhe shumë të tjerë u bashkuan me urimet që po merr klubi blaugrana.