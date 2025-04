Përgjigje e pasigurtë e Conceição për të ardhmen: Pas rreth një muaji, edhe unë do të them çfarë dua

Milani kthehet me tre pikë të vlefshme nga Venezia, pas një ndeshjeje që filloi me intensitet, por që u menaxhua me vështirësi në pjesën e dytë. Megjithatë, ekipi kuqezi tregoi karakter, siç theksoi Sergio Conceição: "Pas një derbi si ai i disa ditëve më parë, nuk ishte e lehtë të gjenim menjëherë përqendrimin e duhur, që në fakt na ka munguar shpesh gjatë këtij sezoni.

Konkurrenca mendore është thelbësore. Të vish e të fitosh këtu nuk është e lehtë. Venezia shtypte shumë, luan në mënyrë direkte dhe ka cilësi në sulm. Pavarësisht gjithçkaje, kishim dëshirën për të marrë tri pikët, edhe pse ambienti, mes anijeve dhe atmosferës pushuese, është mjaft i veçantë. Ishte thelbësore të fitonim për t’i dhënë vazhdimësi vetes pas suksesit në Kupë".

Për sa iu përket ambicieve të sezonit, Fofana kishte folur për Milanin si ekipin e vetëm që lufton për dy tituj italianë, duke thënë se ky objektiv kishte rëndësi më shumë se renditja në Champions. Një qëndrim që nuk gjen mbështetje të plotë te trajneri portugez: "E respektoj mendimin e Fofana, por nuk e ndaj plotësisht.

Këtu te Milani, të arrish në katër vendet e para është gjithmonë një objektiv i domosdoshëm. Pastaj, sigurisht, çdo sezon ka historinë e vet, këtë vit kemi pasur shumë vështirësi. Pavarësisht kësaj, të fitojmë një tjetër trofe do të ishte e rëndësishme për ta ndryshuar imazhin tonë të përkeqësuar në muajt e fundit.

Po gjejmë atë ekuilibër teknik për të cilin flitej prej kohësh. Jemi shumë të fortë përpara, por duhej të rregullonim diçka pas. Nuk jam adhurues i këtij moduli, por përshtatem. Duhet të punojmë në bazë të karakteristikave të lojtarëve dhe të kampionatit".

Megjithatë, e ardhmja e Conceição duket se është e caktuar: "Tani, për momentin, ka vetëm Milan. Unë dhe stafi im punojmë për orë të tëra çdo ditë. Është normale që ka pasur momente të vështira, ku nuk e kemi njohur veten. Po punojmë për ta ndryshuar drejtimin. Për rreth një muaj, edhe unë do të vendos çfarë duhet të bëj. Ndoshta do të mendoj të shkoj me pushime në Algarve, në Portugali, kush e di".