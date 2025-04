Barça kthehet në Barcelonë me Kupën e Mbretit në duar!

SPANJE – Lojtarët dhe stafi trajner i Blaugranas janë kthyer nga Sevilja për të shijuar një pushim të merituar përpara se të fillojnë të mendojnë për Interin.

Copa del Rey është tashmë në Barcelonë. Ekspedita Blaugrana mbërriti në Ciutat Esportiva Joan Gamper rreth orës tre pasdite me trofeun, pasi fitoi finalen e madhe këtë të shtunë në La Cartuja të Seviljes kundër Real Madridit. Ekipi i Hansi Flick shfaqi karakter dhe personalitet për të fituar El Clasicon e tretë të sezonit në mënyrë epike dhe për të hedhur hapin e parë drejt synimit për të marrë tre trofe në këtë sezon.

Dhjetra tifozë të Barçës po prisnin në ambientet stërvitore të Barçës këtë të dielë për të festuar Kupën dhe për të mbështetur skuadrën përpara ndeshjes vendimtare me eliminim direkt në Champions League kundër Interit. Skuadra katalanase udhëtoi nga aeroporti në Ciutat Esportiva me trajnerin dhe lojtarët, të veshur me fanella me sloganin "On neix la història, on viu el futur", (Ku lind historia, ku jeton e ardhmja) më pas të gjtihë përdorën makinat e tyre për të shkuar në shtëpi.

Mesazh nga Joan Laporta…tani për Interin

Menjëherë pas uljes së avionit, Joan Laporta ka postuar një mesazh në rrjetet sociale. "Urime lojtarëve, Hansit dhe stafit, që i bënë të lumtur të gjithë në Barcelonë duke fituar Kupën e 32-të në historinë tonë në sezonin e 125-vjetorit. Dhe faleminderit të gjithë tifozëve të Barçës që e mbështetën ekipin në Sevilje ose i brohorisnin nga shtëpia. Força Barça!" , ka shkruar presidenti në Instagram.

Trajneri festoi titullin e tij të dytë të sezonit në Sevilje, por si ai, ashtu edhe skuadra dhe stafi janë tashmë të fokusuar në ndeshjen e parë gjysmëfinale të Ligës së Kampionëve kundër Interit. Lojtarët do të gëzojnë një pushim të merituar këtë pasdite, por nesër, e hënë, ata do të fillojnë përgatitjet për ndeshjen kontinentale të së mërkurës në Montjuïc.