Branko: Tre shenjat më me fat dhe tre që duhet të bëjnë kujdes këtë të hënë 28 Prill 2025

Miq të yjeve, dita e hënë, 28 prill 2025, premton ngjyra të ndryshme për secilin prej nesh.

Ndërsa disa shenja do të ndihen të mbushura me energji, pasion dhe mundësi të reja, disa të tjera do të kenë nevojë për më shumë durim, qetësi dhe vëmendje.

Le të shohim së bashku cilët janë të favorizuarit dhe cilët duhet të lëvizin me kujdes në këtë fillim jave.

3 shenjat më me fat të ditës

1. Ujori (21 janar-19 shkurt)

Ujorët do ndihen si frymëzim i pastër më 28 prill! Merkuri dhe Urani i ndihmojnë të shpikin ide të reja, të propozojnë projekte fitimtare dhe të shkëlqejnë si krijues të së ardhmes. Miqësitë forcohen dhe në dashuri hapet një kapitull i ri, më autentik dhe plot pasion. E ardhmja duket shumë premtuese: dita është ideale për të hedhur bazat e ëndrrave të mëdha.

2. Peshorja (23 shtator-22 tetor)

Peshoret do ndihen në paqe me veten dhe me botën rreth tyre. Yjet favorizojnë takime romantike, pajtime të ëmbla dhe suksese në marrëveshje profesionale. Balanca mes ndjenjave dhe logjikës do jetë arma e tyre më e fortë. Një ditë për të reflektuar, për të shijuar jetën dhe për të hapur zemrën me besim.

3. Peshqit (20 shkurt-20 mars)

Peshqit ndriçohen nga një ndjeshmëri dhe kreativitet i jashtëzakonshëm. Intuita e tyre do jetë në kulm dhe do i udhëheqë drejt zgjedhjeve të duhura, si në dashuri ashtu edhe në punë. Shpirti artistik dhe dashuria për ëndrrat do t’i japin ditës një ngjyrë të veçantë dhe do sjellin kënaqësi shpirtërore.

—

3 shenjat që duhet të bëjnë kujdes

1. Akrepi (23 tetor-22 nëntor)

Edhe pse Akrepat kanë një energji të fuqishme, Hëna në shenjë i bën shumë të ndjeshëm dhe të prirur ndaj shpërthimeve emocionale. Është një ditë ku tensionet mund të çojnë në vendime impulsive. Kujdes me fjalët dhe me konfliktet e panevojshme, sidomos në marrëdhënie dhe në punë.

2. Bricjapi (22 dhjetor-20 janar)

Bricjapët do kenë një ditë të ngarkuar dhe me shumë përgjegjësi. Saturni i sfidon të mbajnë ritmin dhe të mos bien pre e stresit apo kontrollit të tepruar. Në dashuri dhe në punë kërkohet më shumë durim dhe besim te rrjedha natyrore e ngjarjeve. Rreziku më i madh është lodhja mendore.

3. Gaforrja (22 qershor-22 korrik)

Për Gaforret, 28 prilli mund të sjellë pasiguri emocionale dhe ndjeshmëri të theksuar. Duhet të shmangin vendimet impulsive dhe të mos tërhiqen nga shqetësimet e brendshme. Kujdes në marrëdhënie: një fjalë e gabuar mund të keqkuptohet. Rekomandohet qetësi, reflektim dhe kujdes ndaj shëndetit emocional. /noa.al

