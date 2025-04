Elvis Rroshi: Ja pse shkova në mitingun e Berishës

Ish-kryebashkiaku socialist i Kavajës, Elvis Roshi është pozicionuar sot publikisht pro liderit të PD-së, Sali Berisha në zgjedhjet e 11 Majit.

Në një status në faqen e tij në facebook, ai ka konfirmuar pjesëmarrjen në mitingun e demokratëve dy ditë më parë, për të cilin tha se ka mbështetur kushëririn, Elton Roshi që kandidon në listën e hapur të demokratëve.

Roshi shkruan se nuk ka shkuar i maskuar në atë miting, por ka vendosur kapuç për shkak se po binte shi.

“Unë nuk i fshihem askujt e nuk maskohem prej askujt. Unë isha në atë takim elektoral sepse unë mbështes kushuririn tim, djalin e xhaxhait, birin e Kavajës, Elton Rroshi. Dhe për të mbështetur njeriun e familjes time, unë nuk kam as frikë, as drojë e asgjë tjetër”, shkruan ish-kryebashkiaku socialist.

Elvis Roshi ka qenë ndër “viktimat” e parë të ligjt të dekriminalizimit të iniciuar nga PD-ja në Kuvend, kur u detyrua të jepte dorëheqjen pasi iu zbulua se kishte mbajtur të fshehtë një dënim në Itali.

Ish-kryeministri Berisha ka bërë një sërë deklaratash kundër Roshit gjatë kohës që ai mbante detyrën e kryetarit të Bashkisë së Kavajës, ndërkohë që duket se për zgjedhjet e 11 Majit gjithçka është lënë pas krahëve, kur vetë Roshi ia ka harruar akuzat Berishës.

Statusi i Elvis Roshit

Unë kam qenë aty me një kapuç të xhupit mbi kokë sepse jashtë po binte shi. Kaq!

Për ata që më njohin, më duan apo dhe s’më duan, e dinë mjaft mirë që kjo është shumë qesharake.

Sepse unë nuk jam nga ata burra që maskohem dhe aq më shumë të fshihem.

Sepse nuk ka arsye as të kem frikë e as të fshihem.

Për ata që më njohin apo bëjnë sikur s’më njohin, kam dëshmuar t’i bëj ballë situatave politike shumë më agresive.

Dua të sqaroj qytetarët e qytetit tim, Kavajën time të dashur!

Dua të sqaroj miqtë, shokët dhe bashkëpunëtorët politikë dhe jo vetëm!

Unë nuk i fshihem askujt e nuk maskohem prej askujt.

Unë isha në atë takim elektoral sepse unë mbështes kushuririn tim, djalin e xhaxhait, birin e Kavajës, Elton Rroshi.

Dhe për të mbështetur njeriun e familjes time, unë nuk kam as frikë, as drojë e asgjë tjetër…….. OK!

Eltoni është një djalë i mrekullueshëm, një njeri i ndershëm dhe unë do ta mbështes jo vetëm pse është njëri i fisit tim, por sepse Ai meriton të jetë një përfaqësues i qytetarëve të Kavajës, dhe qarkut të Tiranës në Kuvendin e Shqipërisë