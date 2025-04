Vlonjati, Ramës në miting: Nuk doja të ta jepja votën, por do ta jap meqë the se gjysma e burrave janë çyrykë!

Shqipëria 2030: Edi Rama në Vlorë zbulon planin ekonomik dhe shanset e anëtarësimit në BE. Nga 2.5 herë rritje ekonomike deri te ndihma që vjen me anëtarësimin në BE

Vlorë – Kryeministri dhe kryetari i Partisë Socialiste, Edi Rama, zgjodhi Vlorën për të zhvilluar një takim elektoral me pedagogë dhe studentë, ku prezantoi bilancin e dekadës së fundit dhe ambiciet për Shqipërinë e vitit 2030.

Në këtë bashkëbisedim, Rama theksoi se Shqipëria ka përjetuar një rritje ekonomike prej 2.5 herë, me një Prodhim të Brendshëm Bruto që synon të arrijë 35 miliardë euro deri në vitin 2030.

Ai u ndal edhe tek reformat që janë bërë në arsimin e lartë, tregun e punës, bujqësinë dhe investimet infrastrukturore, duke vënë theksin te ndikimi transformues që do ketë anëtarësimi në Bashkimin Europian.

Rritja ekonomike dhe objektivat e 2030

Sipas të dhënave të prezantuara nga Rama, Shqipëria ka arritur:

Rritje të Prodhimit të Brendshëm Bruto me 2.5 herë.

Të ardhurat për frymë nga 3,324 euro në 10,324 euro dhe synim 15,000 euro në vitin 2030.

Rënien e papunësisë nga 17.5% në 8.8%, me objektivin ta ulë nën 6%.

Rritjen e pagës minimale nga 150 euro në 400 euro aktualisht, me qëllim ta çojë në 650 euro në vitin 2030.

Në aspektin e inflacionit dhe borxhit publik, Rama theksoi se Shqipëria ka nivelet më të ulëta në rajon, ndërkohë që borxhi publik është ulur nga 70.4% në 54% dhe synohet të shkojë në 50%.

Pse BE është "dielli" që i duhet Shqipërisë

Kryeministri Rama krahasoi hyrjen në Bashkimin Europian me një "shkëlqim dielli" pas një agimi të gjatë: “Çfarë kemi bërë deri tani është agimi. Kur të hyjmë në BE, do jetë dita me diell për Shqipërinë.”

Ai shpjegoi që anëtarësimi në BE sjell dy buxhete për një vend: buxhetin kombëtar dhe një buxhet të dytë që vjen nga fondet e BE-së, kryesisht në formë grantesh dhe jo kredish.

Sipas tij, Shqipëria do përfitojë rreth 1 miliardë euro grantë në vit pas anëtarësimit, gjë që do transformojë ekonominë, infrastrukturën, shëndetësinë dhe arsimin.

Shqipëria dhe Vlora: Investime rekord në një dekadë

Në qarkun e Vlorës:

Janë realizuar 321 projekte infrastrukturore me vlerë 610 milionë euro.

Janë investuar 1.27 miliardë euro në total në të gjitha fushat: energji, bujqësi, shëndetësi, kulturë, sport, arsim, ujësjellës e kanalizime.

Rama theksoi se 95% e zonave rurale të qarkut kanë tashmë akses në infrastrukturë, ndërsa investimet në rigjenerimin urban dhe zonat e mbrojtura vazhdojnë të rriten.

Reformat në arsim dhe mbështetja për studentët ekselentë

Për studentët, Rama premtoi:

Krijimin e mundësive të praktikës profesionale si eksperiencë pune për studentët ekselentë.

Rritjen e bashkëpunimeve ndërkombëtare në universitete.

Mbështetje të posaçme financiare për projektet kërkimore dhe programe të përbashkëta ndërkombëtare.

Për Universitetin e Vlorës, ai njoftoi projekte konkrete si:

Akademia e Aviacionit, që do bëhet qendër rajonale për përgatitjen e pilotëve.

Marrëveshje të reja me kompani ndërkombëtare në industrinë ushtarake dhe navale.

Batutat më të spikatura të Ramës në takim

Në fund të bashkëbisedimit, Rama solli edhe momente humori dhe batuta që ndezën sallën:

Për burrat shqiptarë:

“Një vlonjat më tha: ‘Nuk kisha ndërmend të ta jepja votën, por do ta jap këtë herë se the që gjysma e burrave janë çyrykë!’ – edhe unë i thashë: ‘Ti do votosh për mua që t’i tregosh vetes që nuk je tek ajo gjysma tjetër!’”

Për besimin te gratë:

“Unë kam një dobësi: besoj më shumë te gratë sesa te burrat… dhe nuk kam ndërmend ta korrigjoj këtë dobësi.”

Për Shqipërinë në BE:

“Çfarë kemi bërë deri tani është agimi. Kur të hyjmë në Bashkimin Europian, do të jetë dita me diell.” /noa.al