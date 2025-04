Rama shpall nga Vlora: Nga 3 mijë shkojmë në 15 mijë euro në vit për frymë. Ja plani ekonomik deri në 2030

Rama nga Vlora: “PBB është rritur 2.5 herë, në 2030 synojmë 35 miliardë euro”

Vlorë – Në një bashkëbisedim me pedagogë dhe studentë të Universitetit të Vlorës, kryeministri dhe kreu i Partisë Socialiste, Edi Rama, bëri një prezantim të gjerë të arritjeve ekonomike të Shqipërisë gjatë dekadës së fundit dhe të objektivave të projektuar për vitin 2030.

Rritja ekonomike dhe objektivat për 2030

Gjatë fjalës së tij, Rama deklaroi se niveli i Prodhimit të Brendshëm Bruto (PBB) sot është 2.5 herë më i lartë se një dekadë më parë.

"Ambicia, por edhe projeksioni ynë për 2030-n është 35 miliardë euro," tha ai, duke theksuar se këto të dhëna bazohen në burime ndërkombëtare, përfshirë Fondin Monetar Ndërkombëtar.

Rama shtoi se, krahasuar me vendet e tjera të rajonit, Shqipëria ka pasur rritjen më të lartë të PBB-së: "Në rajon, Prodhimi i Përgjithshëm është rritur mesatarisht 64%, ndërsa në Shqipëri është rritur 109.6%."

Të ardhurat për frymë dhe papunësia

Kryeministri ndaloi edhe tek të ardhurat për frymë, duke deklaruar: "Kur morëm detyrën, të ardhurat për frymë ishin 3 324 euro, ndërsa këtë vit janë 10 324 euro, pra janë trefishuar. Projeksioni ynë është që në 2030 të arrijnë 15 000 euro."

Papunësia, sipas Ramës, ka rënë në nivelet më të ulëta historike: "Nga 17.5% në vitin 2014, papunësia ka zbritur në 8.8% në 2024. Objektivi ynë është që në 2030 ta ulim nën 6%, në nivelin mesatar të Bashkimit Evropian."

Rritja e pagës minimale

Në vijim të fjalës së tij, Rama u ndal tek rritja e pagës minimale: "Sot paga minimale është 400 euro dhe synojmë që në vitin 2026 ta çojmë në 500 euro. Në 2030, synimi është ta arrijmë në 650 euro dhe të mos ketë më asnjë pagë poshtë këtij niveli."

Rritja e eksporteve

Kryeministri përmendi edhe një tjetër tregues ekonomik të rëndësishëm: eksportet. "Eksportet janë trefishuar. Në vitin 2013 ishin 2.13 miliardë euro, ndërsa këtë vit janë 9.1 miliardë euro," tha ai.

Ulja e borxhit publik

Një tjetër pikë që Rama theksoi ishte borxhi publik i Shqipërisë: "Në vitin 2013 borxhi zyrtar ishte 70.4%, ndërkohë që kishim edhe një borxh të fshehur. Në vitin 2024, borxhi ka zbritur në 54.0%. Synimi ynë është që deri në vitin 2030 ta ulim borxhin në 50%, çka është më mirë se mesatarja e Bashkimit Evropian."

Investimet në qarkun e Vlorës

Në bashkëbisedimin e mbajtur në Universitetin e Vlorës, Rama ndaloi edhe te investimet në këtë qark: "Në qarkun e Vlorës janë realizuar 610 milionë euro investime dhe janë përfunduar 321 projekte," theksoi ai.

Ai shtoi se universitetet duhet të kenë një lidhje më të ngushtë me jetën e përditshme, politikëbërjen, vendimmarrjen dhe tregun e punës.

Anëtarësimi në Bashkimin Evropian dhe shteti i së drejtës

Në përfundim të takimit, Rama theksoi se anëtarësimi në Bashkimin Evropian mbetet një objektiv strategjik për Shqipërinë, duke theksuar rëndësinë e forcimit të shtetit të së drejtës:

"Themeli i anëtarësimit në BE është shteti i së drejtës dhe arsyeja pse duhet të anëtarësohemi është që ta bëjmë të paprekshëm shtetin e së drejtës në perceptimin e njerëzve që kanë pushtete. Ne kemi një thyerje të jashtëzakonshme me të kaluarën lidhur me shtetin e së drejtës," përfundoi Rama. /noa.al