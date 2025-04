Horoskopi javor nga Susan Miller, nga 28 prill deri 4 maj 2025. Ka të reja për çdo shenjë

Nën dritën magjike të hënës së re: një javë e re zhvillimesh dashurie dhe shanse për të 12 shenjat e horoskopit.

Susan Miller sjell zodiakun javor për të 12 shenjat nga e hëna 28 prill deri të dielën 4 maj 2025

Kjo javë e re vjen si një frymë e freskët, duke sjellë me vete shpresë, rilindje emocionale dhe mundësi të reja për të ndjekur pasionet, për të përmirësuar marrëdhëniet dhe për të ndërtuar një themel më të fortë për të ardhmen.

Planeti Venus, ylli i dashurisë dhe bukurisë, ndërmerr një udhëtim të ri për shumë shenja, duke ngjyrosur ditën me ngrohtësi, lidhje të thella emocionale dhe ndjenja të pastra që kërkojnë shprehje.

Për disa shenja, kjo mund të jetë një javë kur lidhjet personale lulëzojnë, karriera ngjitet në lartësi të reja dhe vetëbesimi forcohet, ndërsa për të tjerët, kjo ditë kërkon qetësi, kujdes në vendime dhe një kthim tek vetja për të ndërtuar një rrugë më të ndritur përpara.

Le të zbulojmë së bashku se çfarë rezervojnë yjet për secilën prej 12 shenjave…

Dashi (21 Mars – 19 Prill)

Kjo mund të jetë një javë vezulluese për dashurinë. E hëna mund të jetë e dobishme për të krijuar një buxhet ose për të rishikuar zakonet e tua të shpenzimeve, pasi një hënë e re shkëlqen nga shtëpia jote e dytë financiare, duke të ndihmuar të identifikosh çfarë të duhet dhe kur duhet të kursesh. Planeti kënaqësor Venus hyn në shenjën e Dashit të mërkurën, duke përmirësuar marrëdhëniet dhe duke sjellë njerëz të rinj në jetën tënde nëse je beqar. E premtja mban kurorën kozmike pasi Venus bashkohet me magjikun Neptun në Dash. Kjo mund të jetë një rast glamuroz kur do të jesh hipnotikisht tërheqës, ndaj tregoji botës fytyrën tënde të bukur.

Demi (20 Prill – 20 Maj)

Kjo javë mund të shënojë një pikë kthese të freskët. Bëj plane dhe organizohu që të dielën 27, kur një hënë e re në shenjën e Demit të inkurajon për fillime të ndritura. Vë një vijë ndarëse mbi gjithçka që nuk funksionon dhe ndërmerr një hap të guximshëm drejt një sfide emocionuese. Mund të jesh në formën tënde më kreative të mërkurën, kur planeti yt sundues Venus hyn në sektorin tënd të nënndërgjegjes, dhe do të jetë shumë kënaqësi të shprehësh veten në mënyrë artistike. E premtja është një kohë madhështore kur Neptuni misterioz bashkohet me Venusin, dhe dashuria mund të të ngrejë në lartësi të mrekullueshme.

Binjakët (21 Maj – 20 Qershor)

Shoqëria mund të sjellë gëzim të madh këtë javë. Ka një hënë të re të guximshme në sektorin tënd të nënndërgjegjes, duke të ndihmuar të lëshosh plagët e së kaluarës dhe të arrish shërim dhe paqe. Venus, planeti i harmonisë, hyn në sektorin tënd të miqësive të mërkurën, duke të frymëzuar të kontaktosh me njerëz që mund të të mësojnë aftësi interesante. E premtja ofron një lidhje të mrekullueshme midis Venusit dhe Neptunit, duke krijuar energji transcendente dhe duke shpërbërë barrierat mes teje dhe të tjerëve. Një ndjenjë lidhjeje mund të të afrojë më shumë me njerëzit që ndajnë vizionin tënd, dhe romanca mund të ndriçojë.

Gaforrja (21 Qershor – 22 Korrik)

Rruga drejt suksesit mund të bëhet më e qartë këtë javë. Lidhu me miqtë këtë fillimjavë, kur një hënë e re në sektorin tënd social pulson me plane argëtuese dhe aventura me shokë. Njerëzit që hyjnë në jetën tënde tani mund të ofrojnë mbështetje në një udhëtim të ri personal. Venus dashamirëse hyn në sektorin tënd të karrierës të mërkurën, gjë që mund ta bëjë më të lehtë synimin për një promovim, dhe kolegët mund të bëhen miq të mirë. E premtja është një ditë ndriçuese me Venusin që bashkohet me Neptunin imagjinativ, dhe një ide e mrekullueshme mund të krijojë një mundësi premtuese pune.

Luani (23 Korrik – 22 Gusht)

Një javë magjike të pret. Një hënë e re pionere në zonën tënde të karrierës të hënën mund të ndezë një zjarr dinamik nën këmbët e tua dhe të të inkurajojë të ndjekësh atë që të sjell më shumë gëzim. Venusi harmonik hyn në zonën tënde të aventurave të mërkurën, çka mund të të japë një shtysë motivimi dhe vetëbesimi — bëj plane udhëtimi dhe bisedo me miq entuziastë që do të të nxisin përpara. Neptuni bashkohet me Venusin e dashurisë të premten, dhe një romancë me dikë nga një kulturë ose sfond i ndryshëm mund të jetë mahnitëse.

Virgjëresha (23 Gusht – 22 Shtator)

Tashmë mund të shohësh të vërtetën përtej sipërfaqes. Hëna e re e mund të jetë një kohë e fuqishme për të thyer kufizimet ose zakonet e vjetra, duke të shtyrë drejt ideve ndërmarrëse që të inkurajojnë të mësosh. E mërkura ndriçon me intensitet kur planeti i marrëdhënieve Venus hyn në një zonë emocionalisht intensive të hartës tënde astrologjike, dhe mund të takosh dikë që të kupton menjëherë. Një lidhje madhështore midis Venusit dhe Neptunit e çon të premten në sfera të larta dashurie dhe lidhjeje, ku dikush mund të të rrëmbejë zemrën.

Peshorja (23 Shtator – 22 Tetor)

Kjo mund të jetë një javë e lavdishme për dashurinë. Përqendrohu te projekte të reja për të fituar para të dielën, kur hëna e re ndriçon shtëpinë tënde të tetë financiare, duke favorizuar punën e ngushtë me një të dashur ose partner biznesi. Sunduesja jote, Venusi, kalon në sektorin tënd të partneriteteve të mërkurën, ku ajo arrin kulmin e fuqisë së saj. Sharmi yt mund të të ndihmojë të shesësh gjithçka që dëshiron, dhe nëse ke një takim, partneri yt me shumë gjasa do të magjepset nga zgjuarsia dhe bukuria jote. Edhe partneritetet e angazhuara mund të marrin një përqafim hyjnor.

Akrepi (23 Tetor – 21 Nëntor)

Kjo javë mund të sjellë një fillim të freskët. Një hënë e re në shtëpinë tënde të dashurisë dhe marrëdhënieve të dielën mund të të ndihmojë ty dhe partnerin tënd të punoni për të gjetur një zgjidhje për diçka që ka kohë që zvarritet, dhe nëse je beqar, një mik mund të të prezantojë me dikë jashtëzakonisht tërheqës. Venusi kalon në një zonë produktive të horoskopit tënd të mërkurën, kështu që ka shumë gjasa të gëzosh duke hequr qafe rrëmujën dhe duke bërë vend për gjëra më të mira. E premtja mbart një atmosferë mrekullisht romantike me një bashkim mes Venusit dhe Neptunit, që mund të krijojë një lidhje të veçantë me një koleg.

Shigjetari (22 Nëntor – 21 Dhjetor)

Retë mund të shpërndahen për të zbuluar një qiell më të ndritshëm këtë javë. E diela mund të ndjehet si një fillim i freskët, ndërsa një hënë e re ndriçon sektorin tënd të shëndetit dhe zakoneve — një ditë ideale për t’u përqendruar te lumturia jote personale. Planeti i partneriteteve, Venusi, futet në një pjesë lozonjare të hartës tënde astrologjike të mërkurën, duke të inkurajuar të përqendrohesh në atë që të frymëzon (edhe pse mund të jetë pak e vështirë të përqendrohesh te detyrimet). E premtja sjell një lidhje të bukur mes Venusit dhe Neptunit, duke e ngritur jetën tënde të dashurisë drejt qiejve dhe duke të kujtuar talentet e tua.

Bricjapi (22 Dhjetor – 19 Janar)

Kjo javë është plot me ndjenja pranimi. Përqafo lehtësinë dhe lirinë të dielën duke bërë diçka të çmendur dhe vetëm për qejfin tënd. E mërkura mbart një energji ngushëlluese me planetin e dashurisë, Venusin, në sektorin tënd të familjes, duke e bërë këtë një ditë të veçantë për të krijuar lidhje me të dashurit ose për të organizuar një darkë familjare. Dita më e veçantë është e premtja, kur Neptuni i paprekshëm bashkohet me Venusin, duke krijuar ndjenja qiellore romance dhe pranimi, kështu që mos hezito t’i thuash dikujt që e dashuron. Gjithashtu mund të gjesh një grup njerëzish me të njëjtat mendime dhe të përjetosh një ndjenjë euforike përkatësie.

Ujori (20 Janar – 18 Shkurt)

Përqendrohu te lidhjet shpirtërore këtë javë. Të dielën ka një hënë të re në sektorin tënd të shtëpisë që të inkurajon të punosh në një projekt familjar ose të riorganizosh hapësirën ku jeton. Mund të kuptosh saktësisht çfarë t’i thuash dikujt të mërkurën, gjë që mund t’i ndihmojë të hapen për ty në një mënyrë të re. Të premten, Venusi dhe Neptuni pa kufi takohen në qendrën tënde të komunikimit, duke krijuar një valë qiellore ndjenjash të ëmbla. Mund të përjetosh një lidhje të thellë me dikë përmes një interesi të përbashkët për letërsinë, artin, filmin ose muzikën.

Peshqit (19 Shkurt – 20 Mars)

Lëri talentet e tua të shkëlqejnë këtë javë. Bisedat e vështira mund të rrjedhin lehtë të dielën ndërsa hëna e re ndriçon qendrën tënde të komunikimit. Shprehu lirshëm dhe tregoji një personi të dashur se si ndihesh. Të mërkurën, Venusi të kujton të vlerësosh aftësitë dhe talentet e tua dhe të jesh më i kujdesshëm me burimet e tua financiare. Mund të kesh mundësi të mira për të fituar më shumë ose për të investuar në diçka që ka vlerë të vërtetë. E premtja sjell një ditë të ëmbël për të kënaqur veten me gjëra të bukura dhe për të përjetuar kënaqësi të vogla që ushqejnë shpirtin. /noa.al