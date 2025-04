Liverpool përgatitet për festën e titullit, çmime stratosferike për biletat e ndeshjes me Tottenham

Liverpool do të përballet me Tottenham të dielën në “Anfield”, në ndeshjen e kampionatit. Për The Reds do të mjaftojë një pikë, për të fituar titullin kampion, ndaj tifozët po përgatiten për festë.

Biletat në zona që zakonisht shiten për rreth 70 euro, të interesuarit për të parë ndeshjen nga afër nuk mund ta blejnë atë pa të paktën 3000 euro. Biletat më të lira, sipas asaj që shkruajnë mediat, janë rreth 800 euro.

Pavarësisht çmimeve të “kripura”, tifozët nuk do humbasin mundësinë për të parë sfidën nga shkallët e stradiumit.