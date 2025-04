Ancelotti afrohet me Brazilin. Negociatorët janë në Madrid, kontakte me djalin e trajnerit italian

Carlo Ancelotti është sërish i preferuari për postin e trajnerit të kombëtares së Brazilit. Sipas informacioneve të publikuara nga “ESPN Brasil”, Federata e Futbollit të Brazilit (CBF) e shkarkoi trajnerin Dorival Júnior muajin e kaluar dhe kishte marrë në konsideratë Jorge Jesus, trajnerin aktual të Al Hilal, si mundësinë e mundshme për zëvendësimin, por "Carletto" është zgjedhja e parë prej kohësh.

Ky është veçanërisht “fiksim” për presidentin e Federatës së Futbollit të Brazilit, Ednaldo Rodrigues, që nga dorëheqja e Tite, pas Kupës së Botës 2022. Megjithëse Ancelotti e ka ribërë publikisht dëshirën për të qëndruar te Real Madridi, pozita e tij është nën presion të madh, pas eliminimit nga Liga e Kampionëve. Aktualisht, "Los Blancos" janë ende në garë për La Liga-n dhe Kupën e Mbretit, me këtë të fundit në fokus të CBF-së. Arsyeja? Në rast humbjeje, Ancelotti mund të shkarkohet.

Sipas asaj që ka raportuar ESPN, megjithatë, bisedimet midis përfaqësuesve të Federatës së Futbollit të Brazilit dhe grupit të menaxhimit të Ancelotti kanë rinisur javët e fundit. Një agjent dhe dy ndërmjetës brazilianë ndodhen në Madrid dhe, përveç dërgimit të raporteve të përditshme, kanë pasur biseda me Davide Ancelotti, djalin dhe ndihmës-trajnerin e Real Madridit, si dhe me përfaqësuesit e trajnerit italian. Sidoqoftë, derisa të sqarohet e ardhmja e ish-trajnerit të Milanit, asnjëra palë nuk do të marrë një vendim të përhershëm.

Qëllimi i Rodrigues, presidentit të CBF, është ta emërojë trajnerin e ri të Brazilit në javët në vijim, përpara grumbullimit të planifikuar për më 26 maj, në funksion të kualifikueseve të Botërorit që do të zhvillohen në qershor. Në lidhje me kandidaturën e Ancelottit për trajner të kombëtares braziliane, gjithashtu, Vinicius Junior dhe Rodrygo, të cilët tashmë punojnë me të te Real Madridi, do ta mirëprisin ardhjen e trajnerit italian në krye të “Selecao”. Jorge Jesus mbetet alternativa e mundshme.