Paolo Fox: 3 shenjat me fat sot – 26 prill 2025. Por janë dhe 3 që duhet të bëjnë kujdes!

Në këtë të shtunë të 26 prillit, yjet sjellin lëvizje të rëndësishme në qiellin astrologjik. Disa shenja përjetojnë rilindje, suksese dhe mundësi të reja, ndërsa të tjerat duhet të lëvizin me më shumë kujdes, përballë sfidave dhe tensioneve emocionale.

Paolo Fox na ofron udhëzime të çmuara për të kuptuar se cilat shenja duhet të përfitojnë nga rrymat pozitive të ditës dhe cilat duhet të qëndrojnë të kujdesshme, duke u përqendruar te reflektimi dhe durimi.

Le të zbulojmë së bashku kush ndodhet sot nën dritën më të mirë të yjeve dhe kush duhet të ecë me hap të matur.

3 Shenjat më me fat të ditës

1. Dashi

Energjia e fuqishme që vjen nga Hëna në shenjën tënde të jep një shtysë të madhe sot. Është një ditë perfekte për të nisur projekte të reja, për të marrë iniciativa dhe për të ndjekur dëshirat e tua më të thella. Megjithëse mund të ndjesh një dëshirë të fortë për të dominuar situatat dhe për të udhëhequr, nëse arrin të ruash qetësinë dhe diplomacinë, mund të korrësh fitore të rëndësishme. Dashuria është gjithashtu në një fazë të zjarrtë: një aventurë pasionale ose një përjetim emocional i fuqishëm mund të jetë shumë afër. Mos hezito të hapesh ndaj përvojave të reja. Puna mund të sjellë lajme të mira ose mundësi për avancim: është momenti për të kërkuar atë që të takon.

2. Luani

Për Luanët sot hapet një dritare e rëndësishme për rilindje personale dhe sociale. Qielli i favorshëm, me ndikimin pozitiv të Venusit dhe mbështetjen e Merkurit dhe Marsit, të fton të dalësh nga izolimi dhe të kërkosh përsëri dritën dhe suksesin. Është një moment i shkëlqyer për t’u rikthyer në lojë, për të ndërtuar marrëdhënie të reja ose për të përmirësuar ato ekzistuese. Ata që janë përfshirë në gara, konkurse apo sfida profesionale kanë një energji të jashtëzakonshme për të fituar. Gjithashtu, ata që kanë kaluar një periudhë të vështirë emocionale apo shëndetësore, tani ndihen më të fortë dhe më optimistë. Shfrytëzo këtë vrull për të hedhur hapa të rëndësishëm drejt objektivave të tua.

3. Binjakët

Pas disa javësh të turbullta, më në fund Binjakët mund të shijojnë një kthjellim të mendjes dhe emocioneve. Hëna është në aspekt të favorshëm dhe sjell ide të qarta dhe motivim për të vepruar. Në punë, është koha e duhur për të firmosur marrëveshje, për të nisur projekte të reja ose për të zgjidhur çështje ligjore që kanë qenë pezull. Në dashuri, ndikimi i Venusit që shpejt do të bëhet pozitiv premton rikuperime të mëdha dhe emocione të reja. Mund të ndihesh më simpatik dhe i aftë të tërheqësh njerëz interesantë rreth vetes. Është një ditë për të shprehur veten, për të qartësuar qëllimet dhe për të përgatitur terrenin për një muaj maj shumë të begatë.

3 Shenjat më pak me fat të ditës

1. Peshorja

Për Peshoret sot është një ditë sfiduese, sidomos në raportet ndërpersonale dhe në punë. Stresi është i pranishëm dhe mund të lindin tensione me familjarë, partnerë apo persona me të cilët ke marrëdhënie të largëta. Disa situata të pazgjidhura mund të dalin përsëri në sipërfaqe dhe të të detyrojnë të përballesh me të vërteta të pakëndshme. Duhet shumë kujdes për të mos e përkeqësuar situatën me reagime impulsive. Është e këshillueshme të ruash qetësinë dhe të mos provokosh debate të panevojshme. Gjithashtu, për kujdes ndaj shëndetit: stresi mund të ndikojë edhe fizikisht. Kjo është një ditë ku është më mirë të reflektosh sesa të veprosh me nxitim.

2. Gaforrja

Atmosfera emocionale për Gaforret sot është delikate dhe e mbushur me tensione. Ata që janë në çift mund të përballen me vështirësi, veçanërisht nëse marrëdhënia ka qenë prej kohësh nën stres. Është shumë e rëndësishme të tregohesh i butë dhe mirëkuptues, pasi ndryshe edhe një keqkuptim i vogël mund të marrë përmasa të mëdha. Ndjenja e padurimit dhe irritimit është e fortë, prandaj rekomandohet të shmangësh njerëzit konfliktualë dhe të kërkosh shoqëri pozitive. Puna mund të kërkojë gjithashtu një sforco shtesë, por më mirë të mos kërkosh zgjidhje të ngutshme. Që nga e hëna situata fillon të stabilizohet, prandaj sot është dita për të duruar.

3. Peshqit

Peshqit përballen sot me disa çështje të lidhura me të kaluarën, sidomos në aspektin ligjor ose kontraktual. Ndikimi i kundërt i Jupiterit mund të sjellë paqartësi, vonesa ose shqetësime të vogla në marrëdhënie dhe në marrëveshje. Është e rëndësishme të mos nxitohesh në firmosjen e kontratave ose në marrjen e vendimeve të mëdha. Në dashuri, mund të rikthehen pasiguri dhe dyshime, sidomos me shenjat që kanë krijuar probleme më parë si Gaforrja apo Bricjapi. Ëndrrat dhe idealizmi, që zakonisht janë forca e Peshqve, sot mund të bëhen pengesë nëse nuk përballen me realitetin me sy hapur. Dita kërkon shumë maturi, vëmendje dhe kontroll të emocioneve. /noa.al

Horoskopi i Paolo Fox për ditën e sotme, e shtunë 26 prill 2025. Pasqyra analitike për të 12 shenjat zodiakale