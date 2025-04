Reshje shiu dhe ulje temperaturash, ja si parashikohet moti këtë të shtunë

Sipas të dhënave nga Shërbimi Meteorologjik Ushtarak, ditën e sotme vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të paqëndrueshme.

Moti do të jetë me alternime kthjellimesh e vranësirash.

Vranësirat do të pasohen nga reshje shiu me intensitet të ulët fillimisht përgjatë vijës bregdetare e më pas në pjesën më të madhe të territorit.

Era do të fryj me drejtim juglindje –veriperëndim me shpejtësi mesatare 5 m/s, e shoqëruar me valëzim në dete të forcës 1-2 ballë.

Temperaturat e regjistruara:

Në zonat malore 10 deri 21 °C;

Në zonat e ulëta 12 deri 22°C;

Në bregdet 14 deri 22 °C.