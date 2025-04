Horoskopi ditor nga Susan Miller – E shtunë, 26 prill 2025. Pasqyra zodiakale për dashurinë, financat, emocionet dhe ndryshimet e brendshme – çfarë sjell kjo ditë për secilën shenjë

Horoskopi i Susan Miller për të shtunën, 26 prill 2025: Dita e zgjedhjeve të brendshme, ndryshimeve të qeta dhe ndërtimit të një rruge të re

Në këtë të shtunë pranverore, yjet na ftojnë të ndalemi për një çast dhe të shohim brenda vetes. Disa shenja përjetojnë ndryshime të vogla që do të ndikojnë rrënjësisht në të ardhmen, të tjerët marrin sinjale për të përforcuar strukturat personale dhe financiare.

Është një ditë për të reflektuar, për të bërë plane të mençura dhe për të mos pasur frikë nga ndryshimi. Susan Miller, me përvojën e saj të gjatë në astrologji, na sjell këshillat për çdo shenjë.

Në këtë të shtunë të mbushur me energji të thella dhe ndryshime të brendshme, yjet na ftojnë të ndalemi dhe të reflektojmë. Ndikimi i Uranit, Neptunit, Plutonit dhe Jupiterit sjell mundësi për rritje personale, por edhe sfida që kërkojnë mençuri, durim dhe një vështrim të ndershëm drejt vetes.

Disa shenja përballen me vendime për jetën profesionale ose financiare, të tjera me ndjenja që duhen kuptuar dhe përballuar me kujdes. Lexoni më poshtë çfarë rezervon kjo ditë për ju.

Dashi (21 mars – 19 prill)

Sot, natyra jote e pavarur është e theksuar, por Plutoni të mëson një mësim të ri: ndonjëherë është më mirë të punosh së bashku me të tjerët, sesa vetëm. Edhe pse je lider natyral, bashkëpunimi mund të të çojë më shpejt drejt qëllimeve. Mund të hasësh ndryshime karakteresh ose përplasje me njerëzit rreth teje – mos harro, nuk ke nevojë të kontrollosh çdo situatë. Duke mësuar të dëgjosh dhe të ndjekësh herë pas here, fiton shumë më tepër respekt dhe sukses. Sot është dita për të treguar fleksibilitet.

—

Demi (20 prill – 20 maj)

Pas shumë ndryshimeve që ke kaluar në shtatë vitet e fundit, tani fillon një fazë më e thellë reflektimi. Uranusi ka trazuar shumë aspekte të jetës tënde, por tani Neptuni të ndihmon të shohësh thellë brenda vetes dhe të kuptosh mësimet e fshehura. Një ndryshim i madh personal po mbin si një farë në tokë – dhe kërkon durim për të parë frytet. Intuita jote është më e fortë se kurrë – dëgjo zërin e brendshëm kur të duhet të marrësh vendime për njerëzit apo situatat. Sot është një ditë e qetë për të besuar në ndjesitë e tua.

—

Binjakët (21 maj – 20 qershor)

Në këtë ditë mund të ndihesh i dyzuar: çfarë mendon dhe çfarë shfaq jashtë mund të jenë dy gjëra krejtësisht të ndryshme. Binjakët njihen për natyrën e tyre me dy faqe, por tani ndikimi i Uranit e thekson më shumë këtë aspekt. Është si të mbash një fytyrë të qetë, ndërsa brenda teje fshihesh një fitues. Mësimi i ditës: përdor këtë aftësi për të ruajtur qetësinë në situata delikate dhe për të mbajtur kontrollin. Inteligjenca jote është armë e fortë – sot mëso si ta përdorësh me maturi dhe për të mirën tënde.

—

Gaforrja (21 qershor – 22 korrik)

Që prej natyrës tënde të ndjeshme, sot mund të ndjesh ndryshime të forta emocionale. Jupiteri në shtëpinë tënde të dymbëdhjetë nxit ndjeshmëri të thellë dhe herë pas here edhe ankth. Por mos u tremb – kjo është një mundësi për të punuar me veten. Meditimi, përqafimi i një rruge shpirtërore apo biseda me një këshilltar të mirë mund të të ndihmojnë të gjesh balancën. Nuk ka turp të kërkosh ndihmë ose të flasësh për ndjenjat. Sot vendose shëndetin emocional mbi gjithçka tjetër.

—

Luani (23 korrik – 22 gusht)

Sot mendimet për të ndryshuar vendbanim apo karrierë janë të forta. Çdo hap i madh do të ketë ndikim të ndjeshëm në jetën tënde emocionale dhe financiare. Mund të mendosh të shlyesh borxhet përpara se të ndërmarrësh një projekt të ri, ose të planifikosh ndryshe shpenzimet për të përballuar një jetë të re me më shumë liri. Nëse po mendon për të marrë një punë më të thjeshtë ose për të dalë në pension, është koha për të organizuar mirë financat. Është një moment shumë i mirë për të ribërë marrëdhënien tënde me paratë dhe për të ndërtuar një themel më të fortë për të ardhmen.

—

Virgjëresha (23 gusht – 22 shtator)

Një partner, bashkëjetues ose bashkëpunëtor mund të përballet me sfida financiare që ndikojnë edhe mbi ty. Me Neptunin në shtëpinë e burimeve të përbashkëta, dikush pranë teje mund të humbasë punën ose të ketë nevojë për ndihmë për një kohë. Kjo mund të nënkuptojë që të ardhurat e zakonshme që prisje të zvogëlohen. Je një shenjë që di të ndihmojë me shpirt, por kujdes: nuk mund të japësh atë që nuk ke. Kujdesu për veten tënde para se të ofrosh mbështetje të madhe për të tjerët. Sot është një ditë për të treguar bujari me kufij të mençur.

—

Peshorja (23 shtator – 22 tetor)

Kohët e fundit mund të ndihesh sikur është vështirë të shprehësh plotësisht veten. Kjo lidhet me ndikimin e Plutonit, i cili po ndryshon mënyrën se si mendon për identitetin tënd dhe si e shfaqesh atë para të tjerëve. Ky është një proces i gjatë dhe ndonjëherë i lodhshëm, pasi po zbulon anë të reja të vetes që nuk i njihje më parë. Sot është e rëndësishme të mbrosh mënyrën se si dëshiron të prezantohesh – mos lejo që kërkesat apo pritshmëritë e të tjerëve të të largojnë nga vlerat dhe parimet e tua. Është dita për të qëndruar besnik ndaj vetvetes.

—

Akrepi (23 tetor – 21 nëntor)

Dëgjo me kujdes ndjesitë e vogla që burojnë nga brenda teje sot. Një ndjenjë pakënaqësie e lehtë mund të jetë vetëm maja e ajsbergut: nëse e injoron, mund të rritet në një problem serioz më vonë. Këto ndjesi mund të lidhen me punën tënde, me një rrugë profesionale që ndoshta është drejt përfundimit, ose me një nevojë të thellë për të ndryshuar stilin e jetës dhe zakonin e përditshëm. Nëse dëshiron më shumë liri, më shumë kuptim, është koha të fillosh të bësh plane. Sot, dëgjo veten dhe merr seriozisht sinjalet e pakënaqësisë.

—

Shigjetari (22 nëntor – 21 dhjetor)

Nëse ende nuk ke përjetuar një ndryshim në karrierë, mos u habit nëse ai vjen së shpejti. Me Uranin që ndikon në shtëpinë e gjashtë të punës, ndryshimet profesionale janë pothuajse të pashmangshme. Disa prej tyre mund të jenë zgjedhje personale, por disa mund të vijnë pa paralajmërim. Nëse e do punën tënde, përpiqu ta bësh më interesante – ndoshta duke ndryshuar detyrat ose duke sjellë një ritëm më fleksibël në rutinën tënde. Automatizimi i proceseve të përditshme ose krijimi i një orari më të lirshëm mund të të ndihmojë të mbash ekuilibrin.

—

Bricjapi (22 dhjetor – 19 janar)

Sot është shumë e rëndësishme të mos e teproni me aktivitetet fizike apo ndryshimet ekstreme në mënyrën e jetesës. Dietat drastike ose tendencat për të kaluar në stërvitje të tepruar mund të shkaktojnë më shumë dëm sesa dobi. Jupiteri në shtëpinë e shëndetit tënd preventiv ofron shumë energji, por ndonjëherë edhe e tepron. Kujdesu të mbash gjithçka në balancë: të ndërtosh një trup të shëndetshëm kërkon kohë dhe maturi. Përqendrohu te stabiliteti dhe jo te ekstremet.

—

Ujori (20 janar – 18 shkurt)

Sot Saturni të nxit të rishikosh me kujdes buxhetin tënd. Menaxhimi i shpenzimeve mujore është thelbësor për sigurinë financiare. Nëse nuk ke qenë shumë i kujdesshëm më parë, tani është momenti i artë për të mësuar si të kursesh dhe si të planifikosh më mirë. Saturni të shpërblen kur punon fort dhe me disiplinë ndaj mësimeve që të sjell. Një ide e mirë për sot: planifiko blerjet, përgatit ushqimin për javën, kërko ulje dhe përdor çdo mundësi për të marrë më shumë për më pak. Ky kujdes do të të japë ndjenjën e kontrollit dhe sigurisë.

—

Peshqit (19 shkurt – 20 mars)

Sot financat janë në qendër të vëmendjes. Të ardhurat që zakonisht ishin të qëndrueshme mund të fillojnë të ndryshojnë. Nuk është se do të humbasësh punën, por mund të kesh të ardhura më të parregullta, veçanërisht nëse je i angazhuar në fusha krijuese si arti apo shkrimi. Nëse kjo është një mënyrë jetese me të cilën je mësuar, nuk ka problem. Por nëse për ty kjo është e re, mund të ndjesh pasiguri. Disiplina financiare do të jetë aleati yt më i mirë – duke menaxhuar mirë të ardhurat dhe shpenzimet, do të ndihesh më i sigurt edhe në periudha me ritme të luhatshme. /noa.al