Ish-Kryeinspektori i Mbrojtjes së Territorit në Elbasan shpallet fajtor! GJKKO jep vendimin

Ish-Kryeinspektori i Mbrojtjes së Territorit në Bashkinë Elbasan, Andri Mehja është shpallur fajtor për korrupsion pasiv.

Gjykata e Posaçme Antikorrupsion e dënoi me 2 vite burg, dënim që i konvertohet në 4 vite shërbim prove.

Ish-zyrtari i lartë akuzohet për “korrupsion pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike”, dhe sipas vendimit të GJKKO, i hiqet gjithashtu e drejta për të ushtruar funksione publike për 5 vite.

Nga hetimet e Prokurorisë së Posaçme Antikorrupsion, rezulton se ish-kryeinspektori i Mbrojtjes së Territorit në Elbasan ka marrë para për të favorizuar një ndërtim pa leje, vepër e kryer në bashkëpunim me punonjësin e Inspektoratit të Ndërtimit në Elbasan, Gentian Bako.

Edhe ky i fundit është shpallur fajtor për korrupsion dhe është dënuar me 2 vite burg nga Gjykata e Posaçme, por që i konvertohet në 4 vite shërbim prove.

Dy ish-zyrtarët u arrestuan në vitin 2024 me urdhër të SPAK, pasi hetimet zbuluan se në bashkëpunim me njëri-tjetrin kishin marrë ryshfet në lidhje me një objekt të ndërtuar pa leje në Elbasan.