Dialog me biznesin e vogël në Shkodër, Rama: Lehtësira të reja fiskale dhe investime për të ardhmen

Mbështetja për biznesin e vogël, çelësi për zhvillimin ekonomik të Shkodrës: Rama në takim me sipërmarrësit lokalë

Në vijim të axhendës elektorale, Kryeministri Edi Rama zhvilloi një bashkëbisedim të gjatë dhe të detajuar me sipërmarrësit e vegjël të qytetit të Shkodrës, ku u diskutuan sfidat reale të biznesit të vogël dhe u prezantuan planet e qeverisë për lehtësimin dhe zhvillimin e tij si motor kyç për ekonominë lokale, punësimin dhe rritjen e qëndrueshme.

I shoqëruar nga Ministrja për Sipërmarrjen dhe Klimën e Biznesit Delina Ibrahimaj dhe Kryetari i Bashkisë së Shkodrës Benet Beci, Rama dëgjoi shqetësimet konkrete të qytetarëve dhe iu përgjigj gjerësisht pyetjeve që preknin sektorë të ndryshëm: nga fiskaliteti, infrastruktura, energjia, turizmi malor, riciklimi, deri tek kultura dhe teknologjia.

Gjatë fjalës së tij, Kryeministri theksoi se mbështetja për biznesin e vogël do të vazhdojë deri në vitin 2029 me tatim zero, ndërsa vuri theksin tek potenciali i madh ekonomik që mbart Shkodra në fusha si turizmi, arti, riciklimi dhe teknologjia.

Rama prezantoi gjithashtu planet konkrete për ndërtimin e hapësirave të reja për inovacionin në qytet, përmendi projektet kulturore dhe turistike në zhvillim si muzeu i lundrimit, pinakoteka, hapësirat e muzealizimit pranë Xhamisë së Madhe, si dhe përmendi vendosjen e sistemit të inteligjencës artificiale për kontroll fiskal, për të shmangur inspektimet e panevojshme dhe abuzive mbi bizneset.

Një pjesë e veçantë e takimit u përqendrua tek turizmi malor dhe zhvillimi i zonave të thella si Vermoshi, ku u premtua përmirësimi i infrastrukturës elektrike dhe zgjidhje për problemet e pronësisë përmes "Paketës së Maleve".

PREMTIMET KRYESORE NGA TAKIMI NË SHKODËR

1. Tatim zero për biznesin e vogël deri në 140 mijë euro xhiro, i garantuar deri në vitin 2029.

2. Taksa 5% për xhiro mbi 140 mijë, për të stimuluar deklarimin real dhe aksesin në kredi.

3. Pa pagesë për TVSH për bizneset deri në 100 mijë euro qarkullim.

4. Zbatimi i inspektimeve inteligjente përmes AI, që do zëvendësojnë inspektorët fizikë.

5. Ndërtimi i një hapësire teknologjike në Shkodër, në modelin e Piramidës së Tiranës.

6. Rikualifikimi i TV Shkodrës dhe uzinës së telit si qendra për inovacion dhe kulturë.

7. Hapja e muzeut të lundrimit dhe e pinakotekës së Shkodrës, si pjesë e valorizimit kulturor.

8. Muze i kujtesës në Shkodër, për të dokumentuar të shkuarën e errët të regjimit komunist.

9. Zgjidhje për energjinë në Alpe dhe Vermosh me ndërtimin e një nënstacioni të ri elektrik.

10. Zgjidhje për pronësinë në zonat malore përmes "Paketës së Maleve" me lehtësim të procedurave për investime turistike.

11. Mbështetje për riciklimin dhe industrinë e gjelbër, në kuadër të kapitullit të mjedisit në negociatat me BE.

12. Iniciativa për bashkëpronësi publike-private në sektorin agroturistik dhe të përpunimit ushqimor me përfshirje të bashkive.

13. Nxitje për formalizimin dhe rritjen e kapaciteteve bankare të bizneseve të vogla.

14. Rritje e vlerës së pronave në qytet si efekt i investimeve publike në infrastrukturë dhe kulturë.

15. Vëmendje për mirëmbajtjen e rrugëve dhe zgjerimin e infrastrukturës për mbetje ricikluese. /noa.al