Paolo Fox: Cilat janë 3 shenjat me fat dhe 3 problematike për ditën e sotme, e premte, 25 prill 2025 – Dita e vendimeve që ndryshojnë rrjedhën

Kjo e premte 25 vjen me një ngarkesë të fortë energjish dhe vendimesh që nuk presin më. Disa do ndihen të çliruar nga barrët e së kaluarës, të tjerë do përballen me të vërteta që duhen pranuar për të ecur përpara.

Paolo Fox na sjell pasqyrën e posaçme për 6 nga 12 shenjat, dhe ka përzgjedhur të ndalet te tre prej tyre që ndihen më fort nën ndikimin e yjeve: Dashi, që rilind me guxim, Peshorja, që duhet të rigjejë ekuilibrin, dhe Ujori, që përballet me dashurinë në forma jo të zakonshme.

—

Dashi – Po rilind, dhe askush nuk mund të të ndalë

Hëna ndodhet pikërisht në shenjën tënde, dhe kjo do të thotë vetëm një gjë: ti je protagonist i kësaj dite. Ka ardhur momenti për të folur, për të vepruar dhe për të lënë pas çdo plagë që të ka rënduar. Energjia është e fortë dhe mendja është më e kthjellët se kurrë. Fjalët mund të dalin pa filtra, por më mirë një e vërtetë që lëndon sesa një heshtje që vret nga brenda. Në dashuri, zemra rreh ndryshe – edhe ata që kanë kaluar ndarje mund të ndiejnë një dritë të re që ndizet në horizont. Organizimi i një takimi, një udhëtimi, apo thjesht një bisede të sinqertë, mund të ndezë një shkëndijë të re. Në punë, bëj çmos që çdo marrëveshje apo vendim i rëndësishëm të mbyllet para qershorit. Është koha për të ndjekur instinktin dhe për të mos u ndalur nga frika.

—

Peshorja – Koha për të rikthyer ekuilibrin e brendshëm

Jeta profesionale kërkon vëmendje sot. Marrëdhëniet me kolegët apo partnerët mund të jenë lëkundur kohët e fundit, dhe nuk je më në gjendje të injorosh sinjalet. Nuk është se nuk të intereson bashkëpunimi, por ti kërkon ndershmëri dhe stabilitet. Ekuilibri është fjala kyçe – dhe jo vetëm në punë. Në dashuri, është koha për të parë në sy të vërtetat. Lidhjet që të lodhin ose që ekzistojnë vetëm për të ruajtur një “fasadë”, nuk të mjaftojnë më. Beqarët ndihen të pavendosur, por mospranimi i emocioneve mund të krijojë tension të brendshëm. Kujdes mos fshehësh mërzitjen pas buzëqeshjes. Rikthe besimin tek vetja dhe mos lejo që gjërat e pazgjidhura të bëhen barrë për shpirtin tënd. Projekte të rëndësishme marrin hov nëse fillojnë përpara verës.

—

Ujori – Rrugët e pazakonta të dashurisë

Një fundjavë e pazakontë në dashuri po afron – ashtu siç e do ti. Disa marrëdhënie që janë nisur si lojë, mund të kthehen në ndjenja të vërteta. Sidomos nëse po flet me dikë që “nuk është krejtësisht i disponueshëm”, emocionet janë më të forta. Ujori nuk ndjek rregullat – dashuria për ty ka nevojë për ajër, hapësirë dhe një rrugëdalje gjithmonë të hapur. Por yjet po të ftojnë të investosh emocionalisht – Jupiteri është ende në krahun tënd deri në fund të majit. Nëse do diçka të vërtetë, është momenti të tregosh ndjenjat. Tre muajt që vijnë do të jenë vendimtarë për lidhjet, edhe ato që deri tani i ke mbajtur “me pushim”. Sot është dita për ta ndier veten të gjallë dhe për të parë dashurinë me sytë e së nesërmes.

—

3 shenjat që duhet të bëjnë kujdes sot – E premte, 25 prill 2025

Në këtë ditë të mbushur me emocione të forta, jo çdo shenjë ka rrugë të hapura. Disa duhet të ndalen, të reflektojnë dhe të mos lejojnë që impulset apo iluzionet t’i shtyjnë drejt gabimeve. Binjakët, Akrepi dhe Bricjapi janë sot në udhëkryqe që kërkojnë përmbajtje, maturi dhe sinqeritet të thellë me veten.

—

Binjakët – Zemra lëkundet, financat duan kujdes

Sot yjet të ndihmojnë të ndjesh më fort emocionet, por kjo ndjeshmëri e shtuar mund të të bëjë të paqëndrueshëm në vendime. Në dashuri, një miqësi mund të marrë një kthesë, por a je vërtet gati për këtë? Nëse vjen nga një histori e komplikuar, mos nxit zhvillimet pa u siguruar për ndjenjat e tua. Gjendja e ankthit që ke përjetuar muajt e fundit ende nuk është larguar plotësisht. Në planin financiar, ka pasiguri: ndonjëherë shpenzon pa kriter, pastaj pendohesh. Këshillohet të mos bësh zgjedhje të rëndësishme ekonomike sot. Kujdes me nënshkrimet, investimet apo premtimet – është ditë për të pritur, jo për të vepruar me vrull.

—

Akrepi – Impulsiviteti mund të të kthehet në bumerang

Yjet të japin intuitë, por edhe një ngarkesë të fortë emocionale që duhet menaxhuar me kujdes. Disa bashkëpunime apo marrëdhënie nuk po funksionojnë më si më parë, por kjo nuk do të thotë që duhet t’i presësh menjëherë. Më mirë fol me qetësi, bëj ndryshime të maturuara. Nëse vepron me impuls, rrezikon të thellosh problemet dhe të humbasësh edhe atë që mund të rregullohej. Në punë, mund të ketë lëvizje të papritura – ndryshim roli, ristrukturim, ose përplasje me dikë që dikur ke pasur afër. Sot është dita për të ruajtur balancën dhe për të mos lejuar frikën apo inatin të të udhëheqin.

—

Bricjapi – Mos shtyj më zgjidhjet, por mos i kërko as me shpejtësi

Je përballë një periudhe ku duhen marrë vendime të rëndësishme për jetën personale dhe atë sentimentale. Në pamje të jashtme dukesh i fortë, por brenda ndihesh i përfshirë në dilema që të gërryejnë. Në dashuri, mund të kesh vënë një buzëqeshje të detyruar mbi një trishtim të pathënë. Ky është rreziku i madh për ty sot: të shtysh konfliktet për nesër, por të gërrysh veten brenda. Qielli të nxit të jesh i sinqertë, me veten dhe me të tjerët. Në punë, mund të ndihesh i izoluar ose i keqkuptuar. Përdore këtë periudhë si moment reflektimi, jo si justifikim për t’u larguar nga gjithçka. /noa.al

Horoskopi ditor i Paolo Fox – E premte, 25 prill 2025. Analitik për të 12 shenjat e zodiakut