Horoskopi ditor nga Susan Miller, e premte 25 prill 2025 për të gjitha shenjat

Një ditë me energji të forta përballjeje mes Marsit dhe Plutonit: disa shenja përfitojnë një shtysë të fuqishme, të tjerat duhet të tregojnë kujdes për të shmangur keqkuptime apo vendime të nxituara.

Lexoni më poshtë çfarë thonë yjet për shenjën tuaj sot në këtë përkthim ekskluziv nga noa.al.

Dashi Mars 21 – Prill 19

Sot je gati të shfaqesh para një publiku, dhe do të ndihesh i fuqishëm falë aleancës së Marsit me Plutonin. Qoftë një performancë artistike, recitim apo një prezantim në punë, zëri yt do të ketë magnetizëm dhe forcë. Besimi yt do të jetë i dukshëm dhe do të lërë përshtypje të fortë.

Demi Prill 20 – Maj 20

Nëse ke ndërmend të rinovosh shtëpinë, është mirë të presësh pak. Marsi dhe Plutoni janë në përplasje dhe mund të ketë pengesa, si për shembull një kombinim ngjyrash që duket bukur në dyqan, por nuk funksionon në shtëpi. Dëgjo me kujdes sugjerimet e dekoruesit – mund të jenë shumë të vlefshme.

Binjakët Maj 21 – Qershor 20

Mos nxit debatin me të tjerët sot. Marsi dhe Plutoni janë në tension dhe mund të shpërthejë një konflikt i papritur. Nëse ndihesh i acaruar, tërhiqu dhe jepi kohë situatës të qetësohet. Më vonë, me mendje të ftohtë, mund të rikthesh bisedën në mënyrë më paqësore.

Gaforrja Qershor 21 – Korrik 22

Sot je mes dy dëshirave: të blesh një dhuratë për veten apo të ruash paratë. Marsi të shtyn për veprim, Plutoni për përmbajtje. Dilema është reale, por shiko situatën tënde nga jashtë dhe vendos çfarë ka më shumë kuptim për ty në këtë moment.

Luani Korrik 23 – Gusht 22

Mund të ndodhë që sot ose gjatë javës të vish përballë një zgjedhjeje të vështirë. Marsi të nxit për të vepruar, ndërsa Plutoni të frenon. Bëj një listë me pro dhe kundra, dhe këshillohu me një mik. Intuita jote do të të ndihmojë të zgjedhësh rrugën më të mirë.

Virgjëresha Gusht 23 – Shtator 22

Sot ndoshta ndihesh sikur mendimet nuk rrjedhin lirshëm, sidomos nëse shkruan apo punon me ide. Marsi të jep energji, por Plutoni të bën të dyshosh në vetvete. Mos i censuro idetë – lejo mendjen të flasë. Rezultati mund të të befasojë pasi kjo përballje planetare të kalojë.

Peshorja Shtator 23 – Tetor 22

Sot është një ditë ideale për të formuluar objektivat e tua. Ulu dhe shkruaji qëllimet që dëshiron të arrish. Fillimisht përqendrohu në një ose dy për të mos u ngarkuar. Me Marsin dhe Plutonin që të japin forcë dhe vullnet, ke shansin të bësh hapa të rëndësishëm drejt suksesit.

Akrepi Tetor 23 – Nëntor 21

Shmang vendimet e mëdha në lidhje me karrierën tani. Përballja mes Marsit dhe Plutonit sjell paqartësi. Nëse po mendon të ndërron vend pune, merr kohë për të reflektuar. Dëgjo intuitën tënde, ajo do të të udhëheqë drejt rrugës më të sigurt.

Shigjetari Nëntor 22 – Dhjetor 21

Nëse dëshiron të rikthehesh në shkollë për të vazhduar studimet, prit edhe pak përpara se të ndërmarrësh hapa konkretë. Tensioni mes Marsit dhe Plutonit mund të sjellë pengesa. Pas disa javësh, rruga do të jetë më e qartë dhe suksesi më i mundshëm.

Bricjapi Dhjetor 22 – Janar 19

Financat kërkojnë kujdes sot. Mos merr vendime të rëndësishme për para pa analizuar gjithçka me kujdes. Konsulto një ekspert financiar për të kuptuar nëse një mundësi është e përshtatshme. Pas kalimit të kësaj faze, do të jesh më i sigurt për të vepruar.

Ujori Janar 20 – Shkurt 18

Nëse ti dhe partneri juaj nuk po bini dakord për diçka, është mirë të shtyni bisedën. Marsi është i ndezur dhe Plutoni e nxit tensionin. Më mirë kërko që të flisni pas disa javësh – kjo mund të shmangë keqkuptime dhe të ruajë harmoninë.

Peshqit Shkurt 19 – Mars 20

Në punë mund të ketë mosmarrëveshje me një koleg për një detaj të një projekti. Nëse ndodh, tërhiqu dhe mos e çojë më tej. Mund të arrihet kompromis më vonë, por tani është më e rëndësishme të ruash qetësinë dhe marrëdhëniet e mira. /noa.al