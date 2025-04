Si pritet të jetë moti sot, parashikimi për këtë të premte

Dita e premte pritet të karakterizohet nga kushte atmosferike relativisht të paqëndrueshme në pjesën më të madhe të vendit.

Ndërkohë, era do të fryjë me drejtim nga veriperëndimi në jugperëndim, me një shpejtësi mesatare prej 5 metra në sekondë.

Për sa i përket kushteve detare, valëzimi në brigjet shqiptare do të jetë i ulët, me një forcë që varion nga 1 deri në 2 ballë, duke favorizuar lundrimet dhe aktivitetet bregdetare.