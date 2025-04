Anija kozmike e Kinës “Shenzhou-20” lëshohet me sukses

Në orën lokale 17:17 të të enjtes, raketa bartëse Long March 2F Yao-20 që mbante anijen kozmike “Shenzhou-20”u ndez dhe u nis nga Qendra e Nisjeve Satelitore Jiuquan.

Rreth 10 minuta më vonë, anija kozmike “Shenzhou-20” u shkëput me sukses nga raketa dhe hyri në orbitën e paracaktuar. Aktualisht, ekuipazhi i astronautëve është në gjendje të mirë dhe nisja konsiderohet një sukses i plotë.

Sipas Zyrës së Inxhinierisë së Hapësirës me Njerëz të Kinës, pasi të hyjë në orbitë, anija kozmike do të kryejë disa takime autonome dhe të shpejta, për t’u lidhur me asamblin e stacionit hapësinor, sipas procedurës së paracaktuar.

Ekuipazhi i astronautëve “Shenzhou-20” do të rrotullohet në orbitë, së bashku me ekuipazhin e astronautëve të anijes kozmike “Shenzhou 19”, raporton noa.al.

Gjatë punës dhe jetës së tyre në stacionin hapësinor, ekuipazhi i astronautëve “Shenzhou-20”do të kryejë një sërë eksperimentesh dhe aplikimesh në fushat e jetës hapësinore dhe kërkimit njerëzor, shkencës së fizikës së mikrogravitetit, teknologjive të reja hapësinore, etj.

Ky është misioni i pestë i fluturimit me njerëz i programit hapësinor të drejtuar nga Kina, i cili hyn në fazën e aplikimit dhe zhvillimit të stacionit hapësinor. Gjithashtu edhe misioni i 35-të i nisjes, që nga fillimi i projektit. Deri tani, Kina numëron 26 astronautë dhe 41 herë që hyn në hapësirë ​​për të kryer misione fluturimi.