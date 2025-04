‘Pë më shkelen të drejtat e njeriut’! Ja si emigranti shqiptar lufton deportimin nga Anglia?

ANGLI- Një migrant i paligjshëm shqiptar i shpëtoi deportimit nga Britania pas një kërkese “të suksesshme” sipas Nenit 8 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut. Astrit Kurtaj, i cili tani ka hyrë në Mbretërinë e Bashkuar ilegalisht tre herë, u përball me deportimin, derisa argumentoi se një veprim i tillë do të shkelte të drejtën e tij për një jetë familjare.

Ky apel, i lehtësuar nga Akti Evropian për të Drejtat e Njeriut (EHRA) i ligjit të Mbretërisë së Bashkuar, synon të ruajë gjetjet e një gjyqtari të gjykatës së imigracionit të shkallës së parë i cili pranoi kërkesën e Kurtajt në vitin 2019 se ai duhej të qëndronte me familjen e tij (me të cilën ai hyri në mënyrë të paligjshme në Britani nga Belgjika në vitin 2000). Konkretisht, djemtë e tij nga kjo periudhë, janë në qendër të këtij argumenti. Megjithatë, Ministria e Brendshme e kundërshton vendimin, duke pretenduar se gjyqtari përgjegjës nuk kishte marrë parasysh faktin se Kurtaj "nuk gëzon më jetë familjare me djemtë e tij".

Në fund të fundit, Astrit Kurtaj është dërguar për një seancë të re dëgjimore në gjykatën e shkallës së parë për të vendosur nëse ai mund të qëndrojë apo jo, ndërkohë që ka nxitur edhe më shpejt ndjesinë publike se sistemi i imigracionit i Britanisë është i prishur.