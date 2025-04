Drejtori i Juventusit: Fati i Tudor? Do të jemi të gjithë të lumtur nëse vazhdojmë së bashku

“Derë e hapur për qëndrimin e Tudor? Kemi qenë të qartë që në fillim, dëshira dhe shpresa jonë është që të vazhdojmë së bashku. Është një vendim që do ta marrim pas Botërorit për Klube.

Është e qartë se do të ishim të gjithë shumë të lumtur po ta vazhdonim këtë rrugëtim së bashku”, – tha Cristiano Giuntoli për mikrofonat e DAZN, përpara sfidës Parma-Juventus 1-0.

Sa i përket mundësisë për të mbajtur disa nga lojtarët që janë aktualisht në huazim për Botërorin e Klubeve, Giuntoli theksoi: “Po flasim me klubet përkatëse.

Besojmë shumë në marrëdhëniet që kemi me këto klube dhe në dëshirën e vetë lojtarëve për të vazhduar. Do të jetë një vendim që do të merret në fund të kampionatit, shpresojmë që gjithçka të shkojë mirë”.