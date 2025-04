3 shenjat më me fat dhe 3 që duhet të jenë të kujdesshme – sipas Brankos, e enjte 24 prill 2025

Yjet flasin qartë: disa shenja përjetojnë ngritje, të tjera duhet të ecin me kujdes.

Sot, qielli sjell rrezatim për disa dhe paralajmërime për të tjerët.

Ja cilat janë shenjat që përfitojnë më shumë nga energjitë e ditës, dhe cilat duhet të qëndrojnë të vëmendshme në veprime, ndjenja dhe vendime.

3 shenjat më me fat

Demi

Një ditë e butë dhe e ngrohtë për zemrën. Hëna ndriçon sferën emocionale dhe të sjell më afër me personin që ke pranë. Nëse je beqar, një njohje e papritur mund të zgjojë zemrën. Në punë, vlerësimi është afër. Fati është në anën tënde – lëviz me qetësi dhe do korrësh rezultate.

Luani

Sot je në kulmin e energjisë dhe magnetizmit. Je i rrethuar nga mundësi – qoftë në dashuri, qoftë në fushën profesionale. Një ide që ke menduar mund të shpërthejë si sukses. Je frymëzim për të tjerët dhe shkëlqimi yt është natyral. Shfrytëzo çdo rast për të ecur përpara.

Peshqit

Ti noton sot në një oqean ndjenjash të thella dhe të sinqerta. Ke frymëzim të madh, sidomos në art, krijimtari dhe marrëdhënie. Lidhjet e dashurisë mund të thellohen, ndërsa beqarët janë pranë një përjetimi të bukur emocional. Jepu hapësirë ndjesive – ato të udhëheqin drejt dritës.

—

3 shenjat që duhet të jenë më të kujdesshme

Dashi

Energjitë e forta sot mund të të shtyjnë të veprosh pa menduar. Kujdes në komunikim – një fjalë e gabuar mund të prishë një lidhje apo të acaron një situatë në punë. Duhet më shumë vetëkontroll dhe durim. Ngadalëso ritmin dhe dëgjo përpara se të flasësh.

Akrepi

Ndjenjat janë të forta dhe të turbullta. Ka rrezik të reagosh me xhelozi apo të ndihesh i pakënaqur pa arsye të qartë. Në punë, duhet të largosh marrëdhëniet që të lodhin, por bëje me qetësi dhe mendje të kthjellët. Shmang vendimet e nxituara dhe kujdesu për veten.

Ujori

Shpërqendrimi dhe lodhja mund të ndikojnë në mënyrën si komunikon dhe punon. Në dashuri, kërkohet më shumë prani dhe vëmendje. Kujdes që të mos humbasësh mundësi të mira nga mungesa e përqendrimit. Merr frymë thellë dhe përpiqu të kthehesh në ekuilibër. /noa.al

Horoskopi i Branko-s – E enjte, 24 prill 2025: Një ditë e ndikuar nga forca dhe ndriçimi i planetëve, ku zemra dhe mendja përplasen mes vendimeve dhe dëshirave